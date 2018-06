Hardheim/Stuttgart. (rüb) Wie nötig eine Umgehungsstraße für Hardheim wäre, wurde vielen Verkehrsteilnehmer in den zurückliegenden Wochen deutlich, als die Straßenarbeiten in der Ortsdurchfahrt teilweise chaotische Folgen nach sich zogen. Aus dem Landesverkehrsministerium ist in dieser Zeit wohl niemand durch Hardheim gefahren, denn in Stuttgart hält man die Maßnahme für weniger wichtig: Auf der Landesliste für die Anmeldung für den Bundesverkehrswegeplan liegt die Hardheimer Ortsumfahrung unter ferner liefen in der Kategorie "Projekte ohne Planungsrecht".

"Wir sind enttäuscht, damit ist eine Realisierung in weite Ferne gerückt", sagte Bürgermeister Heribert Fouquet, der die Neuigkeit gestern von der RNZ erfuhr. Die ganzen Mühen seien umsonst gewesen, und auch die besonderen Hardheimer Verhältnisse durch die anstehenden Kasernenschließung seien nicht berücksichtigt worden.

Anfang Oktober hatte die Gemeinde zumindest einen Teilerfolg vermelden können: Damals hatte das Land die Projektliste veröffentlicht. Darin war Hardheim berücksichtigt, nachdem man im Frühjahr bei der Vorstellung eines ersten Konzepts noch gestrichen worden war. Das Umdenken war dem Einsatz der hiesigen Abgeordneten, des Landkreises, der IHK und der Gemeinde zu verdanken. .

Die Gemeinde hatte eine abgespeckte Variante als Einstieg in die Umgehungsstraße eingereicht. Damit sollten sich die Chancen auf Verwirklichung erhöhen, da die geschätzten Kosten nur noch rund neun Millionen Euro betragen würden. Zuvor waren es 15 Millionen Euro. Umso mehr überrascht es, dass in der Projektliste des Landes nun die Kosten mit 35,7 Millionen Euro angegeben werden.

Wurde die Einteilung der Projekte unter falschen Voraussetzungen vorgenommen? Überraschen würde es nicht, denn bereits im Frühjahr hatte es wegen unterschiedlicher Zahlen zum Verkehrsaufkommen in Hardheim Irritationen gegeben.

Im derzeitig noch gültigen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) wird Hardheim in der Kategorie "Weiterer Bedarf" geführt. Hoffnung auf einen Baubeginn in einem Zeitraum von 15 Jahren dürfte man sich nur machen, wenn eine Verbesserung der Einstufung erreicht wird. Über den Bundesverkehrswegeplan 2015 entscheidet zwar der Bund, es ist aber davon auszugehen, dass er den Anmeldungen des Landes folgt.

Die Anmeldeliste umfasst 158 Einzelprojekte, von denen in den nächsten 15 Jahren aber wohl maximal 30 Prozent finanziert werden können. Aus diesem Grund erfolgte die Priorisierung. Ebenfalls "ohne Planungsrecht" ist die Ortsdurchfahrt Neckarburken.