Die Bretzinger Musikkapelle stimmte in Gerichtstetten mit einem gehaltvollen Konzert auf das Weihnachtsfest ein. Foto: W. Weniger

Hardheim-Gerichtstetten. (ww) Mit einer wunderschönen und wohlklingenden Einstimmung auf das Weihnachtsfest wurden am Samstag die Besucher in der Pfarrkirche St. Burkard in Gerichtstetten vom Musikverein Bretzingen beschenkt. Mit weihnachtlichen Weisen sorgten sie schon vor Heiligabend für eine Bescherung, welche die vielen Zuhörer mit viel Beifall zu schätzen wussten. Mit von der Partie auch wieder der Singkreis und der Männergesangverein von Gerichtstetten, als gesangliches Abrundung.

Mit einer Premiere, einen erstmals gebildeten Bläserquintett und dem bekannten Stück "Always on my mind", eröffnete der Musikverein Bretzingen unter Leitung von Melanie Ehrenfried das Konzert. Auch die folgenden Jungmusiker zeigten mit ihrem Können bei zwei Stücken, dass es um den Nachwuchs bei der Musikkapelle sehr gut bestellt ist.

In gewohnter Weise führte Jochen Löhr durch das Programm. Über die reine Ansage hinaus, verstand er es gekonnt, auch viele interessante Informationen zur Entstehung und dem Inhalt der Stücke weiterzugeben.

Mit "Behutsam Leise", dem "Öffnet die Türen für Christus" und dem Segensgruß "Gott sei über dir" setzte der Singkreis unter Leitung von Brigitte Weniger, am Klavier begleitet von Lisa Weniger, die einfühlsame Einstimmung auf die Ankunft des Herrn fort.

Dem Gesang folgten wieder ein voluminöses Klangerlebnis durch die Blasmusiker mit "Caruso" und "A Christmas Pop-Collection", einem Potpourri aktueller Weihnachtshits, die derzeit auch in fast allen Radiosendern hoch und runter gespielt werden.

Anmutend und besinnlich wurde es danach mit dem Männergesangverein unter Leitung von Dieter Kaiser. Mit "Jubilate deo" und der "Heiligen Nacht" zeigten sie nicht nur ihr sängerisches Können, sondern auch ihre Vielseitigkeit mit vorweihnachtlichen Weisen.

Mit drei weiteren Stücken, in dem von warmen Kerzenlicht erhellten Kirchenschiff, setzte die Musikapelle Bretzingen einen glanzvollen Schlusspunkt.

Vorsitzender Gerald Farrenkopf brachte am Ende der gelungen Veranstaltung seine Freude über den guten Besuch zum Ausdruck. Dank richtete er an die Kirchengemeinde für die zur Verfügung Stellung der Kirche, Bernd Schretzmann für die technische Hilfestellung im Zusammenhang mit dem Aufbau im Altarraum sowie dem Singkreis und dem Männergesangverein für die Mitgestaltung des Programmes.

Der Beifall und der gute Besuch - Bürgermeister Volker Rohm und Pfarrer Andreas Rapp ließen sich den Ohrenschmaus ebenfalls nicht entgehen - machten deutlich, dass l Interesse an solch dörflichen Veranstaltungen besteht und einer Fortsetzung im nächsten Jahr wohl nichts entgegensteht.

Vor dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied und dem Wunsch auf eine gesegnete und friedvolle Weihnacht, lud er zum gemütlichen Miteinander in den alten Schulhof und am Sonntag nach Bretzingen ein, wo das Konzert ebenfalls stattfand, jedoch mit dem Kirchenchor Bretzingen als Gastchor.