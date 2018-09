In der vergangenen Woche wurde die erste Wasserkraftschnecke der Firma Kuhn in Betrieb genommen. Unsere Aufnahme entstand beim Aufbau der Anlage in Lunz am See (Niederösterreich). Fotos: Firmenbilder

Hardheim. (rüb) Hoher Besuch hat sich in Hardheim angekündigt: Alexander Bonde (Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg, kommt am Mittwoch, 23. April, in die Erftalgemeinde. Sein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Carl-Schurz-Kaserne und den Themenbereichen "Konvesion" und "Erneuerbare Energien".

Die Konversion der Bundeswehrstandorte im Land liegt im Zuständigkeitsbereich des Ministers. Da Hardheim einer von vier Standorten ist, die aufgegeben werden sollen, liegt ein Besuch in der Schurz-Kaserne nahe. Und vielleicht weiß Bonde ja mehr über die angekündigte Überprüfung ausgewählter Standortentscheidungen der Bundeswehr.

Bürgermeister Fouquet freut sich natürlich über das Interesse aus Stuttgart an Hardheim und dem eingeleiteten Konversionsprozess. Möglicherweise bietet sich bei Bondes Besuch auch die Gelegenheit, einen Wunsch der Gemeinde anzusprechen: Die Hardheimer Kaserne solle bei Standort-Überlegungen für die Ansiedlung von Landeseinrichtungen stärker als bisher mit einbezogen werden. Daneben wertet der Bürgermeister auch das Interesse von Minister Bonde an der in der Hardheimer Kaserne produzierten Umwelttechnik sehr positiv.

Nach einer Besichtigung der Produktionshalle und der Wasserkraftschnecke der Firma Kuhn ist eine Gesprächsrunde vorgesehen, in der unter anderem folgende Themen behandelt werden sollen: Produktion der Wasserschnecke und einhergehende Erfahrungen der Zusammenarbeit; eventuelle Hoffnung auf Erhalt der Kaserne; weitere Verwendung der Technischen Hallen während des Kasernenbetriebes und nach deren Schließung; Zwischennutzung des Materiallagers auf dem Wurmberg; alternative Kasernennutzung durch Landeseinrichtungen (Polizei, Landesfeuerwehrschule); mögliche Aufteilung des Kasernenareals zu je ein Drittel in Gewerblich (Technische Hallen), Militärisch (für übende Truppenteile: Unterkunftsgebäude, Wirtschaftsgebäude, Casino), Kommunal (Sporthalle, Sportplatz, Exerzierplatz, Parkplatz); Nutzung als Autohof für Trucker (wenn keine andere Nutzung); Arbeiten am Kommunalen Entwicklungskonzept (Vorlage bis Ende 2014 mit Zielrichtung "alternative Energien"); Munitionslager Altheim.

Für die Firma Kuhn bedeutet der Besuch des Landesministers auch eine Bestätigung ihrer jahrelangen guten Arbeit auf dem Sektor Umwelttechnik. Im Dezember hat das Höpfinger Familienunternehmen in Halle 50 der Carl-Schurz-Kaserne damit begonnen, riesige Wasserkraftschnecken für umweltfreundliche Energiegewinnung zu produzieren. Auf Grund des Dimensionen lassen sich diese Produkte nicht am Stammsitz in Höpfingen herstellen, weshalb Kuhn die Halle in der Kaserne angemietet hat.

Die imposanten Ausmaße der ersten Schnecke: 13,55 Meter lang, mit einem Durchmesser von 3,20 Meter und einem Gewicht von über 20 Tonnen. Vor kurzem wurde sie nach Lunz am See (Niederösterreich) ausgeliefert. In der vergangenen Woche wurde die Wasserkraftschnecke in Anwesenheit von Vertretern der Firma Kuhn in Betrieb genommen.

Doch damit nicht genug: Der Bau einer zweiten Schnecke ist bereits in Vorbereitung. Auch hier sitzt der Auftraggeber in Österreich, genauer gesagt in Unterthürnau. Bestellt wurde eine 12,50 lange Wasserkraftschnecke mit einem Durchmesser von 3,20 Meter. Und am Rosenmontag ging der nächste Auftrag bei Kuhn ein: Nummer drei wird nach Neuenmarkt bei Bayreuth geliefert (Durchmesser: 2,7 Meter, Gesamtlänge 8,50 Meter).

"Wir sind mit der Entwicklung des neuen Geschäftsfeldes sehr zufrieden", sagte Geschäftsführer Michael Kuhn gestern im Gespräch mit der RNZ. Wunschlos glücklich ist der Unternehmer aber nicht. Vor allem die seiner Ansicht nach nicht ausreichende Förderung der kleinen Wasserkraft beschäftigt Kuhn. Da kommt der Ministerbesuch wie gerufen: "Ich werde die Gelegenheit nutzen und das Gespräch mit ihm suchen."