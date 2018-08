Hardheim. (hs) Ein Spektakel in der dunklen Nacht auf der Marktplatzkreuzung in Hardheim. Gegen 3.30 Uhr erreichte der erste Spezialtransport einer Firma aus Rostock mit zwei Lkw, beladen mit je einem Rotorblatt für den Windpark in Heppdiel die Erftalgemeinde.

Abgesichert wurde der 70 Meter lange Transportverbund durch Begleit- und Polizeifahrzeuge. Die Laster drehten von der Autobahnabfahrt Gerchsheim kommend vor dem Ortseingang von Hardheim in die Straße zur Rakete/Depot ein und legten die Strecke von dort bis zur Einmündung der Wertheimer Straße in die B 27 bei der Volksbank Franken dann rückwärtsfahrend zurück.



Quelle: Youtube/Fotoatelier Bernhard

Von dort ging es wieder vorwärts in die Walldürner Straße weiter. Bereits in der vergangenen Woche zuvor hatten Mitarbeiter einer Spezialfirma und der Baufirma Henn (Buchen) verschiedene Stellen in Hardheim ausgeschildert, Stahlplatten verlegt, während Mitarbeiter des Gemeindebauhofes die Verkehrsinsel am Marktplatz abbauten.

Mit einer beachtlichen Präzision erledigten die beiden Lkw-Fahrer diese Manöver und auch die Begleiter wussten stets die besten Unterstützungsmaßnahmen für die beiden über 70 Meter langen Spezialtransporter, deren Achsen an den "Hinterteilen" ebenfalls einzeln lenkbar waren.

Gut fünf Dutzend Schaulustige verfolgten und fotografierten die spannenden Manöver des Spezialtransports, die sich in Hardheims Zentrum etwa eine dreiviertel Stunde hinzogen.