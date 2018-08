Der Kindergarten ''St. Burkardus'' in Gerichtstetten wurde erneut als ''Haus der kleinen Forscher'' ausgezeichnet.

Gerichtstetten. Bereits zum zweiten Mal seit 2011 konnte der Kindergarten "St. Burkardus" die Auszeichnung "Haus der kleinen Forscher" entgegennehmen. Die gleichnamige Stiftung hat sich bundesweit zum Ziel gesetzt, das Grundverständnis und die Neugier für Naturwissenschaft und Technik bereits im Bereich der frühkindlichen Bildung zu fördern. Schon im Kindergarten sollen die Kinder die Möglichkeit haben beim Experimentieren selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Dass dies im Kindergarten St. Burkardus in Gerichtstetten der Fall ist, bewiesen die Vorschulkinder als sie im Rahmen der Zertifizierung den interessierten Zuschauern ihre aktuellen Versuche zum Thema "Luft" zeigten. Die Kindergartenleiterin Sylvia Hefner begrüßte neben den Eltern auch als Vertreter des Kindergartenträgers Pfarrer Andreas Rapp sowie Netzwerkkoordinator Lars Schottenberger von der Helene-Weber-Schule in Buchen bevor die "kleinen Forscher" mit großer Begeisterung ihre Experimente vorstellten.

Was passiert wenn eine Kerze unter ein Glas gestellt wird und was, wenn die Gläser unterschiedlich groß sind? Was geschieht im Glas, wenn die Luft verbraucht ist, und benötigt Luft bei Temperaturveränderungen mehr, weniger oder gleichviel Platz?

Auch für die Zuschauer waren dies spannende Fragen. Nach dieser kleinen Vorstellung, die Groß und Klein zum Staunen brachte, überreichte Sylvia Hefner jedem Vorschüler eine Forscher-Goldmedaille.

Auch Netzwerkkoordinator Lars Schottenberger zeigte sich beeindruckt von dieser kleinen Vorführung und betonte, dass es genau darum gehe, den Kindern Raum zu geben, selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden. Ausgehend von Fragestellungen, die in alltäglichen Situationen aufgeworfen werden, gibt die Einrichtung den Kindern die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Experimenten auf Entdeckungsreise zu gehen.

Er freute sich besonders, die Auszeichnung dem Kindergarten "St. Burkardus" bereits zum zweiten Mal verleihen zu können und betonte, dass dieser zu den ersten ausgezeichneten Einrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis gehört. Neben der naturwissenschaftlichen Arbeit mit den Kindern sind die Dokumentation und die Weiterbildung der Erzieherinnen weitere Voraussetzungen, um ein "Haus der kleinen Forscher" zu werden. Schottenberger dankte Sylvia Hefner und ihrem Team für ihr Engagement zugunsten der Kinder und überreichte die Plakette, die den Kindergarten St. Burkardus zum zweiten Mal als "Haus der kleinen Forscher" auszeichnet. Abschließend erhielten die Kinder kleine Päckchen, mit der Aufgabe, den Inhalt in die Erde zu stecken und deren Entwicklung weiter zu verfolgen.