Offiziell zu Ende ging am Samstag in Schweinberg im Gasthaus 'Ross' die Ära der Gastwirtsfamilien Künzig/Scherzinger. Gleichzeitig war dort Start in einen Neubeginn für die neue Besitzerfamilie Otmar und Inge Böhrer mit den Söhnen Ralf und Andreas aus Höpfingen, die das renommierte Landgasthaus mit Hotel betreiben werden. Foto: E. Zegewitz

Hardheim-Schweinberg. (zeg) Offiziell zu Ende ging am Samstag in Schweinberg im Gasthaus "Ross" die Ära der Gastwirtsfamilien Künzig/Scherzinger. Gleichzeitig war dort Start in einen Neubeginn für die neue Besitzerfamilie Otmar und Inge Böhrer mit den Söhnen Ralf und Andreas aus Höpfingen, die in einer OHG das traditionsreiche und renommierte Landgasthaus mit Hotel betreiben werden.

Gemeinsam mit geladenen Gästen wurde der Wechsel sichtbar vollzogen, einmal mit dem Dank an die Familien Künzig und Scherzinger für die dort erbrachten beeindruckenden und weithin bekannten gastronomischen Leistungen und Verdienste sowie mit den besten Wüschen für die neue Besitzerfamilie Böhrer aus Höpfingen.

Deren Söhne Ralf und Andreas werden als Küchenchefs alles dransetzen, den hochgesteckten Erwartungen der Gäste zu entsprechen und den guten Ruf des Hauses auch in Zukunft zu sichern. Dies sowohl gestützt auf mitgebrachtes und erweitertes Wissens und der für einen erfolgreichen Gastronomiebetrieb erforderlichen Kenntnisse. Um die angestrebten gastronomischen Erfolge vorzubereiten und zu sichern, gab der bisherige Küchenchef des Gasthauses" Ross", Hartmut Scherzinger manch theoretische und praktische Tipps und Empfehlungen mit auf den Weg.

Eine gewisse Wehmut und auch hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven prägten am Samstag die Stimmung im Gasthaus "Ross" in Schweinberg bei Abschied und Neubeginn.

Grußworte zum Willkommen entbot namens der Familie Böhrer Sohn Ralf, der sich besonders über die Anwesenheit renommierter Persönlichkeiten freute. Er betonte das Bemühen der künftigen Besitzer - und Betreiberfamilie sowohl um Neues, gleichzeitig aber auch um die Bewahrung und Erhaltung der Tradition in dem renommierten und höchst erfolgreich geführten Haus.

All dieser Aufgaben und Ziele sei man sich bewusst, so Ralf Böhrer, der humorvoll auch persönliche Zukunftsperspektiven anstellte. Er verwies auf Neues im Haus, ließ aber auch wissen, dass langjährige Mitarbeiter weiterhin dort tätig sein werden und zu positiver Entwicklung und Erfolg beitragen wollen. Er bedankte sich bei Hartmut Scherzinger für die Einweisung und die praktischen Tipps und die Empfehlungen und zollte insbesondere auch Familie Künzig in Person von Annemarie Künzig und Tochter Charlotte höchstes Lob und Anerkennung für die Führung des renommierten Hauses, das daher besten Ruf genieße. Ralf Böhrer betonte das Bemühen, dieses Erbe würdig anzutreten und wie die Vorgängerfamilie bemüht zu sein, gastronomisch und auch im Hotel Gutes zu bieten.

Charlotte Scherzinger anerkannte den Mut von Familie Böhrer, das Erbe der Familien Künzig und Scherzinger anzutreten, dies auch mit dem Ziel, manches anders, aber keinesfalls weniger gut zu machen. Sie ließ wissen, dass sie ebenso wie Hartmut Scherzinger andernorts auch künftig in der Gastronomie tätig sein werden und nutzte den Abschied insbesondere auch dazu, ihrer Mutter Annemarie Dank und größtes Lob dafür zu sagen, wie sie das Haus zu dem machte. was es heute darstellt.

Sie erinnerte sich auch der verlebten schönen Stunden trotz der vielen Arbeitsbelastung. Sie freute sich ferner in Anwesenheit von Paul Eirich und Stephan Eirich mit Frau vor allem darüber, dass das "Ross" für viele Mitarbeiter der Firma Eirich und viele Gäste und Freunde zu einem Zuhause wurde.

Der neuen Besitzerfamilie wünschte sie Schaffenskraft und erinnerte daran, welche Einsatzbereitschaft in einem Gasthaus als Dienstleistungsbetrieb solcher Art erforderlich ist., wobei man sich andererseits bewusst sein müsse, dass man es nie allen Gästen immer recht machen könne. In großer Dankbarkeit ihrer Mutter gegenüber überreichte sie Annemarie Künzig Blumen.

Ortsvorsteher Dieter Elbert überbrachte Grüße der Ortschaftsverwaltung und der Gemeinde Hardheim und zeigte sich überzeugt davon, dass der gewählte Slogan in Sachen Tradition und Fortschritt richtig gewählt war und dass Familie Böhrer den Weg in die richtige Richtung einschlage. Auch er hielt es für wichtig, den guten Ruf des Hauses zu bewahren und im Gastronomiebereich kreativ zu wirken. Er erkannte auch an, dass Annemarie Künzig und mit ihr Robert Künzig immer ein Stück Schweinberg darstellten und dies auch in Zukunft bleiben werden. Der neuen Besitzerfamilie Böhrer wünschte der Ortsvorsteher immer zufriedene Gäste , viel Erfolg und immer eine gute Zeit.

MdB Alois Gerig betonte, dass er bei der offiziellen Übergabe gern zu Familie Böhrer als guten Freunden gekommen sei, Er ließ Glück- und Segenswünsche für folgen und anerkannte den guten Ruf des "Ross" in der Region. Er glaube an die Zukunft und sah in Gastronomie und Fremdenverkehr gute Perspektiven.

Für die Familie Böhrer im Erbe der Familien Künzig und Scherzinger erhoffte und wünschte MdB Gerig Mut und Erfolg und das immer richtige Know how, mit dem sich die Zukunft in Verbindung mit einem guten Preis- und Leistungsverhältnis sichern lasse. Alle Gäste schlossen sich den guten Wünschen gern an.

Info: Zum Besuch geöffnet sein wird das Landgasthaus "Ross" für alle Gäste ab Donnerstag, 5. September, um 17 Uhr.