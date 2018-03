Hardheim. (rüb) Auch wenn sich - außer den vor einigen Wochen erfolgten vorbereitenden Rodungsarbeiten - auf dem früheren Lidl-Areal am Ortsausgang Richtung Schweinberg noch nichts getan hat, so hat sich an den Plänen der Supermarktkette Norma nicht geändert, wie ein Sprecher des Unternehmens der RNZ bestätigte. Derzeit würden noch vorbereitende Untersuchungen durchgeführt.

Mit den eigentlichen Bauarbeiten soll, so der aktuelle Stand der Planung, ab 10. Mai begonnen werden. Dann wird dort ein Norma-Marktes mit einer Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern errichtet und zu dem ein Getränkemarkt und eine Metzgereifiliale. Die Eröffnung ist für den Herbst vorgesehen. Wie es mit dem bisherigen Markt an der Querspange weitergeht, ist offen: Mit dem Baubeginn des neuen Domizils begännen die konkreten Bemühungen, eine Nachnutzung für den alten Markt zu finden, hieß es bei Norma.