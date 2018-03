Hardheim. (zeg) Auf dem Schlossplatz perfekt inszeniert, organisiert und realisiert war der Einstieg der FG "Hordemer Wölf" in die neue Fastnachtssaison zum Elften im Elften. Dazu bot die FG in Form eines großen Spektakels alle aktiven Akteure auf, bevölkerten und belebten in farbenfroher Pracht den Platz vor dem Schloss mit ihrem Schlachtruf.

Unter dem Klang von "Trompeten und Pauken" des Spielmannszugs Tauberbischofsheim ging der Einmarsch der närrischen FG-Teams nach der Begrüßung durch den FG-Vorsitzenden Michael Grimm vonstatten. Präsident Marco Katzenmaier übernahm dann die weitere Begleitung durch den Abend. So konnten das närrische Geschehen zum Elften im Elften mit der Übernahme der Macht und der Regentschaft des Ritterpaares und der Weg in die neue Kampagne ihren Lauf nehmen.

"Lasst uns feiern, tanzen, singen, die närrischen Tage, sie mögen beginnen." Mit diesen Worten forderte der Präsident die "Wolfsheimer" zum Mitmachen auf. Die Narren haben auch schon so manche Begebenheit im Visier, die sie aufs Korn nehmen. Närrische Aktivität und Stimmung regte auch Vizepräsident Daniel Weber mit seinem Prolog an, mit dem er die "Wölfe" dazu aufrief, aus ihrer "schmählichen Versenkung" heraus zu steigen und ihrer " närrischen Sendung" gerecht zu werden.

Verpflichtet wurden die Elferräte: Michael Grimm, Daniel Weber, Jürgen Neuberger, Daniel Mairon, Harald Hamann, Peter Bienert, Norbert Wörner, Wolfgang Seeber, Peter Dörr, Günther Angermann, Lars Ederer, Hans Brüstle, Hubert Eis, Thomas Gärtner, Rainer Prusak, Peter Franzwa, Markus Hoffmann, Heinz Jürgen op te Roodt, James Bachmann , Bernhard Schlögel, Jürgen Steigerwald, Alex Faulhaber, Erik Kuhn, Thomas Schneeberger, Dominik Dambach, Silvio Thermann, aber auch die Ehrenmitglieder Christa Pitz, Bernd Spatz und Rudi Malcher sowie Ehrenpräsident Joachim Egenberger. Stellvertretend für alle Damen benamte der Präsident Karla Angermann, Silke Malcher und Daniela Jodlowski und stellte zudem alle weiteren bei der FG in der nächsten Saison aktiven Gruppen in den Dienst.

Die in der Bevölkerung mit rätselhaften Ankündigungen geweckte Spannung auf das neue Ritterpaar steigerte der Präsident mit seiner ebenfalls rätselhaften Charakterisierung. Er ergänzte diese außerdem noch mit einem Buchstaben- und Zahlenratespiel. Doch schließlich musste er die Namen des Ritterpaares doch publik machen. Dieses werden in der neuen Kampagne 2013/14 Eva und Eric Bachmann verkörpern, die vom Schloss kommend abgeholt und mit allen persönlichen Einzelheiten vorgestellt wurden."Sie schreiten heute aus dem Schloss, wo sonst der Bürgermeister ist der Boss. Ab heute wird wieder Adel regiere über Hardheims Bürger und Wertpapiere", so der Präsident. Selbstverständlich richtete das neue Ritterpaar seine Grüße auch an die versammelten Untertanen, denen sie natürlich milde Herrscher sein werden und eine angenehme Regentschaft versprachen.

Der Vorstellung schloss sich die Übergabe des Schwertes als Zeichen der Macht durch das alte Ritterpaar Diana und Karl-Heinz Haas und dessen Abschied in Versen an. Dann folgte die Ladung zum zünftigen Auftaktprogramm in der Erftalhalle. Dazu gehörten begeisternde Auftritte des Tanzmariechens Vanessa Schön und der Showtanz von Madeleine Lilli (Schwetzingen), der Elferratsgarde der Lemia Krautheim und eine Kostprobe aus dem neuen Programm der "Wurmberg Rockets" sowie Musik von "Enjoy".

Bürgermeister Heribert Fouquets Huldigungsworte und eine Ehrung des früheren Vorsitzenden und Kassiers Peter Dörr gehörten zum weiteren Verlauf des stimmungsvollen Abends.

Die Veranstaltungen der FG in der neuen Kampagne 2014 sind: 1. Februar: Narrenzirkus mit "Phönix"; 15. Februar: Prunksitzung; 16. Februar: Kinderprunksitzung: 19. Februar: BBO-Sitzung in Osterburken; 22. Februar: "Bad-Taste-Party; 27. Februar: "Schmutziger Donnerstag"; 2. März: Fastnachtsumzug.