Hardheim. (rüb) Es war eine gelungene Premiere für Bürgermeister Volker Rohm: Die erste Sitzung unter seiner Leitung verlief reibungslos und erfreute sich eines recht großen Interesses von Seiten der Bevölkerung. Dies lag natürlich am zu behandelnden Bauantrag der Hollerbach-Gruppe für die ehemalige Nike-Stellung. Dass dieser sensible Tagesordnungspunkt zielführend abgehandelt werden konnte, lag an der souveränen Sitzungsführung Rohms, an der guten Vorbereitung von Seiten der Verwaltung und an den konstruktiven Beiträgen aus den Reihen des Technischen Ausschusses. Mit dem Ergebnis - einstimmiges Votum für den Bau einer Lager- und Unterstellhalle - können auch die Anwohner leben, wie sie nach der Sitzung gegenüber der RNZ betonten (siehe Extra-Bericht).

Hardheim. (rüb) "Damit können wir leben!" Wer erwartet hätte, dass sich die Anwohner der Wohngebiete rund um Querspange und Triebweg nach der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montagabend enttäuscht von der Genehmigung des Baugesuchs der Hollerbach-Gruppe zeigen würden, der hatte sich getäuscht. Im Gespräch mit der RNZ machten Horst Krichbaum, Sprecher der Bürgerinitiative Hafengrube, Michaela und Friedbert Schmitt sowie Silke und Jochen Sensbach deutlich, dass sie dem Eigentümer des Geländes die Nutzung keineswegs streitig machen wollen. Wichtig sei, dass eine separate Zufahrt, etwa über eine zweite Querspange, geschaffen wird, um die Wohngebiete vom Schwerlastverkehr zu entlasten. Auch gegen die Ansiedlung anderer Gewerbebetriebe in der früheren Nike-Stellung würde dann aus ihrer Sicht nichts sprechen. Sie müssten allerdings in ein Gewerbegebiet passen. Deshalb wehren sie sich auch weiterhin gegen die Pläne der Firma Volk, dort eine Holzhackschnitzelanlage errichten zu wollen. Ein solcher Betrieb gehöre in ein Industriegebiet, so der Tenor.



Nicht nur für den Bürgermeister, sondern auch für einige Ratsmitglieder und Ortsvorsteher war es am Montag die erste TA-Sitzung, so dass Volker Rohm zunächst das Aufgabengebiet des Technischen Ausschusses erläuterte. Auch zu den einzelnen Bauanträgen, die von Friedrich Ansmann und Bernhard Popp vorgestellt wurden, gab Rohm jeweils einführende Erläuterungen.

"Es handelt sich um eine reine Lager- und Unterstellhalle und nicht um eine Produktionshalle", verdeutlichte das Gemeindeoberhaupt bei der Vorstellung des Baugesuchs von Hollerbach. Friedrich Ansmann lieferte die nötigen Hintergründe: Der Gemeinderat hat im Mai beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Hafengrube" aufzustellen, wodurch ein mehr als zehn Jahre alter Beschluss erneuert wurde. Die Betonung liege dabei auf Gewerbegebiet: Ein Industriegebiet habe der Gemeinderat bewusst ausgeschlossen.

Die Firma Hollerbach-Bau habe inzwischen den ersten Entwurf für den Bebauungsplan "Hafengrube" vorgelegt. Er umfasst das 7,9 Hektar große Gelände der früheren Nike-Stellung, die komplett von einem fünf Meter breiten Grüngürtel umschlossen werden soll.

Bernhard Popp stellte dann den eigentlichen Bauantrag vor: Die 95 Meter lange und 22 Meter breite Halle ist im unteren Bereich der Nike-Stellung vorgesehen; vom Eingangsbereich her gesehen gleich links. Der Abstand zum vorbeiführenden Triebweg liegt bei 6,50 Meter. Die Firsthöhe der mit grauen Sandwichelementen gedeckten Halle beträgt 6,68 Meter, die Traufhöhe 5,35 Meter. Nach derzeitigem Stand entspreche das Baugesuch dem künftigen Bebauungsplan, verdeutlichte Popp. Solange der Bebauungsplan aber noch nicht rechtskräftig ist, handle es sich um ein sonstiges Vorhaben im Außenbereich.

Auf Nachfrage von Dr. Ingo Großkinsky teilte Bauamtsleiter Ansmann mit, dass es rund ein dreiviertel Jahr dauern wird, bis der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Es sei jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er genehmigt werde. Denn im Flächennutzungsplan sei eine gewerbliche Nutzung des Areals bereits seit zehn Jahren vorgesehen.

Bürgermeister Volker Rohm verwies auf den RNZ-Artikel zum Thema zweite Querspange vom 19. September. Demnach sei ein Ausbau wie bei der Querspange mit Kosten von rund 800.000 Euro derzeit nicht zu schultern. Deshalb überprüfe man alle Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Die Varianten reichen von einer einspurigen Lösung mit einer Begegnungsstelle bis hin zur Auflastung eines bestehenden Weges.

Wichtig sei, die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten. Dennoch müsse jedem klar sein, dass eine neue Straße nicht innerhalb von wenigen Wochen realisierbar und finanzierbar sei. Gleichzeitig machte Rohm mit Nachdruck deutlich, dass die Gemeinde an die Verträge mit Hollerbach gebunden sei und dazu stehe. Das Unternehmen habe vor 15 Jahren die erste Hardheimer Konversionsfläche erworben. Dass es nun von seinem Recht gebrauch machen wolle, sei legitim und müsse unterstützt werden.

Ob die Gemeinde Hollerbach auch alternative Standorte vorgeschlagen habe, wie Kaserne oder Depot, wollte Lars Ederer wissen. Schließlich wäre es wünschenswerter, dort nicht ein weiteres Gewerbegebiet zu installieren und die Fläche stattdessen als Naherholungsgebiet zu nutzen.

Diese Gespräche hätten stattgefunden, erklärte Rohm. Das Materiallager käme nicht in Frage, da die Bundeswehr nicht bereit sei, vor Mitte 2018 einzelne Hallen zur Verfügung zu stellen. Zudem sei eine solche Lösung auf Grund der Tatsache, dass es nur eine Zufahrt auf das Gelände gibt, schwer zu realisieren. Die Kaserne käme nicht in Frage, da dort keine reinen Lager- und Unterstellhallen zur Verfügung stünden. Vor allem durch die Übernahme der Firma E. Müller brauche Hollerbach aber so schnell wie möglich solche Unterstellmöglichkeiten.

Dr. Ingo Großkinsky fasste den Sachverhalt noch einmal zusammen: Halte sich die Gemeinde nicht an die Verträge mit Hollerbach, dann drohten Schadensersatzforderungen. Wenn die Fläche bereits ein Gewerbegebiet wäre, wie vor mehr als zehn Jahren beschlossen, wäre die Zustimmung reine Formsache. Auf Grund der Ausweisung im Flächennutzungsplan und der vor Jahren bereits erfolgten Gewerbebebauung sei davon auszugehen, dass der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Deshalb gehe es nur um die Frage, ob das Baugesuch von Hollerbach schon vorab genehmigt werden soll. Diese Frage beantwortete das Gremium - bei einer Enthaltung - einstimmig mit Ja.