Hardheim. (rüb) Die Nachricht an sich kam nicht mehr überraschend, lediglich der Zeitpunkt. Was in informierten Kreisen schon lange kein Geheimnis war, ist seit Montagabend öffentlich: Bürgermeister Heribert Fouquet wird sich nach dann 16 Jahren an der Spitze der Gemeinde im kommenden Jahr zurückziehen. Seine Amtszeit endet am 31. Juli 2014. Die Bürgermeisterwahl ist für den 11. Mai 2014 angesetzt (Stichwahl: 25. Mai).

Nachfolgend die Erklärung von Heribert Fouquet im Wortlaut:

"In letzter Zeit wurde ich zunehmend darauf angesprochen, ob ich mich nochmal für das Amt des Bürgermeisters bewerben werde. Meine Entscheidung in dieser Frage hängt dabei nicht mit jüngsten Ereignissen zusammen, sondern ich habe diese für mich und in Absprache mit meiner Familie bereits seit längerem getroffen und in kleiner Runde verschiedentlich schon angedeutet.

Trotzdem oder gerade deswegen wurde wohl darüber spekuliert, was ich denn nun wirklich vorhabe und eigentlich wollte ich mich dazu erst beim kommenden Neujahrsempfang äußern. Doch im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen, wo es darum geht, geeignete Kandidaten zu finden, ist es sicher für manchen Interessierten hilfreich, rechtzeitig zu wissen, was sich kommunalpolitisch an der Spitze des Rathauses tut. Auch bei verschiedenen Veranstaltungen in jüngster Zeit merkte ich den Rednern an, dass sie nicht so recht wussten, wie sie mit den inoffiziellen Informationen oder Gerüchten umgehen sollten. Auch ich muss mich gegenüber Gremien, denen ich angehörte, erklären, wie meine weiteren Pläne aussehen, um auch hier rechtzeitig Klarheit zu schaffen.

Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, früher als geplant, den Spekulationen und Unsicherheiten ein Ende zu setzen und erkläre hiermit öffentlich und offiziell, dass ich bei der anstehenden Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren werde. Ich werde 62 Jahre alt, und das ist ein Alter, in dem man an den Ruhestand denken darf.

Ich bedanke mich deshalb schon heute bei allen, die mir in den zurückliegenden 15 Jahren geholfen haben, Hardheim weiterzuentwickeln. Ich werde selbstverständlich auch dieses, mein letztes Amtsjahr dazu nutzen, um möglichst noch viele Vorhaben abzuschließen und Neues auf den Weg zu bringen.

Hardheim bekommt bis im nächsten Jahr zudem die einmalige Chance einer Runderneuerung, denn viele Weggefährten meiner Amtszeit und davor, werden ebenfalls nicht mehr in ihren bisherigen Funktionen verbleiben. Ein neuer Bürgermeister, den einen oder anderen neuen Gemeinderat und Ortsvorsteher, die neuen Pfarrer, den neuen Kommandeur, neue Kreisräte, ein neuer Kollege im Verwaltungsverband. Vieles hat sich und wird sich in relativ kurzer Zeit ändern. Ich wünsche mir, dass mit diesen Veränderungen an den Schlüsselstellen einer Gemeinde auch eine ganz besondere Aufbruchstimmung einhergeht, die mit Schwung, mit Elan und neuen Ideen besondere Akzente setzt. Das ist weiterhin von Nöten, denn Hardheim steht in naher Zukunft vor ganz besonderen Herausforderungen.

Jedoch verbleibt mir und Ihnen, den jetzt aktiven Gemeinderäten, noch eine gemeinsame Zeit und vielleicht gelingt es uns, in dieser verbleibenden Zeit noch einige wichtige Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen. Gehen wir daher dieses letzte Jahr mit Entschlossenheit und voller Energie an.

Durch die Vielzahl an personellen Veränderungen kann es unter Umständen für einen neuen Bürgermeister schwierig werden, gleich einen Sitz im Kreistag zu erhalten. Gerade für einen eventuell auswärtigen Bewerber. Ich habe mich daher im Interesse Hardheims bereit erklärt, nochmals für die Freien Wähler für den Kreistag zu kandidieren. Ich bin aber jederzeit bei einer entsprechenden Bewerberlage bereit, meine Kandidatur wieder zurückzuziehen.

Wenn ich aber antrete, bitte ich schon heute die Wähler um ein eindeutiges Votum, damit Hardheim auch weiterhin im Kreistag mit Sitz und Stimme vertreten ist."