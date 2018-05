Mit einem Kunstwerk, das ihn immer an seine Amtszeit erinnern soll, verabschiedet sich der Gemeinderat in Person der Sprecher Lars Ederer, Klaus Schneider und Ingo Großkinsky (v.l.) von Bürgermeister Heribert Fouquet.

Von Rüdiger Busch

Hardheim. "Der ganze Gemeinderat reicht Dir die Hand für eine gute, konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle Hardheims." Mit seinen Worten an den neuen Bürgermeister Volker Rohm sprach Ingo Großkinsky vielen aus der Seele. Der große Zuspruch bei der Feierstunde zur Verabschiedung und Verpflichtung des Gemeindeoberhaupts war ein starker Rückenwind für Volker Rohm und zugleich ein eindrucksvolles Zeichen der Wertschätzung für den scheidenden Bürgermeister Heribert Fouquet, der nach 16 Jahren an der Spitze Hardheims in den Ruhestand geht.

Neben der würdigen Verabschiedung des Alt-Bürgermeisters und dem gelungenen Start des neuen gab es aus Hardheimer Sicht am Dienstagabend noch eine weitere erfreuliche Erkenntnis: Die neue erste Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Richter meisterte ihren ersten großen Auftritt mit Bravour. Sie moderierte mit Charme, Witz und Weisheit und stellte damit unter Beweis, dass sie ein absoluter Gewinn für die Hardheimer Kommunalpolitik ist.

Um mehr als eine halbe Stunde verzögerte sich der Beginn, da der Strom an Gästen kein Ende nehmen wollte. Familie, Freunde, Weggefährten, Politiker, Vertreter des öffentlichen Lebens und zahlreiche Bürger sorgten dafür, dass die Plätze in der Erftalhalle nicht ausreichten. Unter den Gästen waren auch die Ehrenbürger Ernst Hornberger und Hubert Eirich. Für die musikalische Umrahmung sorgten das Bläserensemble der Musikschule, Pianist Alexander Ritt von der Musikschule und der Musikverein Schweinberg, der den scheidenden Bürgermeister mit einem Simon & Garfunkel-Medley überraschte.

Mit persönlichen Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und Projekte garnierte Simone Richter ihren Rückblick auf das Wirken Heribert Fouquets. Erfolge wie der Erhalt des Krankenhauses, die Neugestaltung des Schloss- und Kirchplatzes, die Umgestaltung des Postareals, der Ausbau der Kleinkind-Betreuung, Sanierung und Umbau des Schulzentrums oder die Neuordnung der Wasserversorgung würden den Menschen in Hardheim in Erinnerung bleiben. Das Investitionsvolumen in den 16 Jahren seiner Amtszeit lag bei 23 Millionen Euro.

"Du bist in all' den Jahren integer geblieben", anerkannte Simone Richter und wünschte dem scheidenden Gemeindeoberhaupt und seiner Familie alles Gute, ehe er sich unter stehenden Ovationen als Bürgermeister verabschiedete.

Lang war die Liste der Grußredner. Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig lobte die "tolle Kulisse": "Es kann nichts Schöneres für den alten und den neuen Bürgermeister geben als ein so gefüllter Saal." Bundestagsabgeordnete Dorothee Schlegel hob ihr gutes kollegiales Verhältnis zu Heribert Fouquet heraus und wünschte seinem Nachfolger alles Gute. Landrat Achim Brötel fand in der Feierstunde auch nachdenkliche Worte: Volker Rohm finde in Hardheim keine leichte Ausgangsposition vor. Die Herausforderungen ließen sich nur gemeinsam bewältigen, weshalb er dem neuen Bürgermeister den Rat gab, als Spielführer immer auch Mannschaftsspieler zu sein. Doch auch Gemeinderat, Verwaltung und Bürger müssten den nötigen "Sportsgeist" an den Tag legen, forderte Brötel.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther sprach für die Nachbarkommunen und den Gemeindeverwaltungsverband von einer kommunalen Epoche, die in Hardheim zu Ende gehe. Lob für die gute Zusammenarbeit zollte auch Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig im Namen der Bürgermeister des Kreises. Er zeichnete Heribert Fouquet mit der Ehrennadel des Gemeindetags aus.

Dr. Ingo Großkinsky dankte im Namen der Ratsfraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit und überreichte mit Lars Ederer und Klaus Schneider ein Kunstwerk mit den Insignien des Bürgermeisteramtes sowie den Wappen der Gemeinde und der Ortsteile. Pfarrer Andreas Rapp übermittelte beste Wünsche im Namen der Kirchen, ehe Rektor Harald Mayer für die Schulen Fouquets Verdienste auflistete. Stellvertretend für die 14.000 Mitglieder der Hardheimer Vereine dankte Tobias Künzig für die vielfältige Unterstützung, ehe Bernhard Popp namens des Personalrats die faire Zusammenarbeit herausstellte. Geschenke und viele gute Wünsche gab es nicht nur für die Bürgermeister, sondern auch für die Ehefrauen Barbara Fouquet und Andrea Rohm.

"Eine große Aufgabe liegt vor Dir. Diese große Aufgabe ist aber zu bewältigen, wenn echte Werte gelebt werden", sagte Simone Richter vor der Verpflichtung zu Volker Rohm. Bezug nehmend auf sein bisheriges berufliches Wirken als Förster wählte sie den Vergleich mit einem Baum, der starke Wurzeln brauche, um stabil und gesund zu sein: "Solche starke Wurzeln wünsche ich Dir!"

Anschließend nahm Simone Richter die Vereidigung des neuen Bürgermeisters vor, ehe Heribert Fouquet seinem Nachfolger Volker Rohm die Amtskette umhing. Mit dem Vollzug dieser Zeremonie wurde der 52-jährige Rohm offiziell neuer Bürgermeister der Gemeinde Hardheim. Der zweifache Familienvater, der aus Strümpfelbrunn stammt, tritt seinen Dienst am Freitag an.