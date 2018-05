Hardheim. (rüb) Zu einem Fehlalarm rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr aus. In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber angekommen, konnte weder ein Brand noch Rauchentwicklung festgestellt werden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Heilbronn gestern auf Nachfrage der RNZ mitteilte, seien die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und drei Hausalarmmelder aktiviert worden. Wer den Hausalarm mutwillig ausgelöst und damit die Feuerwehrleute um ihren Schlaf gebracht hatte, habe sich vor Ort nicht feststellen lassen. Keiner der anwesenden Bewohner habe entsprechende Beobachtungen gemacht. Die Brandmeldeanlage konnte durch den Hausmeister nach kurzer Zeit wieder in Betrieb genommen werden.