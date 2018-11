Fahrzeuge der Kuhn GmbH aus Höpfingen werden künftig verstärkt das Kasernentor passieren: Das Unternehmen mietet eine Halle in der Kaserne an und wird dort umweltfreundliche Wasserförderschnecken produzieren. Foto: R. Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim/Höpfingen. Vor zwei Jahren, im Oktober 2011, verkündete die Bundeswehr das Aus für die Carl-Schurz-Kaserne. Seit gestern ist der Einstieg in die Nachnutzung der militärischen Liegenschaften in trockenen Tüchern: Die Kuhn GmbH aus Höpfingen wird ab November eine große Halle zur Hälfte anmieten, um dort Wasserförderschnecken zu produzieren. Entsprechende Informationen der RNZ wurden gestern von Bürgermeister Heribert Fouquet und Geschäftsführer Jürgen Kuhn bestätigt.

Seit der Standortentscheidung sucht die Gemeinde nach Lösungen für die Kaserne und das ebenfalls auf der Streichliste stehende Materiallager. Im Juli hat der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn ein Kommunales Konversions-Entwicklungskonzept (KEK) in Auftrag gegeben. Und zwar bei Prof. Dr. Peter Heck vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Fachhochschule Trier), der als Fachmann für erneuerbare Energien gilt.

Dass nun ausgerechnet ein Experte aus dem Sektor der Umwelttechnik erster Nachnutzer in der Kaserne wird, passt ideal zu dem angedachten Konzept. "Es ist ein positives Zeichen, dass es uns gelungen ist, eine Firma aus der Region in die Kaserne zu bringen", freute sich Bürgermeister Fouquet über die geglückte Ansiedlung, mit der er große Hoffnungen verbinde. Erst im Juli hatte die Kuhn GmbH für die von ihr entwickelte Hybridschnecke den zweiten Platz beim Umwelttechnikpreis des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gewonnen.

Die Firma Kuhn GmbH in Höpfingen ist bereits seit 1926 im Bereich der kommunalen Trinkwasserversorgung und der Abwasserreinigung tätig. Unter anderem werden Maschinen zur Abwasserreinigung gefertigt, die wegen ihrer Robustheit und hohen Qualität weltweit verkauft werden. Insbesondere hat sich das Unternehmen auf die Fertigung von Wasserförderschnecken spezialisiert. Kuhn ist mittlerweile der größte und älteste deutsche Hersteller. Eine Innovation stellt die Spezialanwendung Hybridschnecke dar. Diese Maschine nutzt die Wärme des Abwassers zur Energierückgewinnung.

In den letzten Jahren hat sich ein neuer Anwendungsbereich für diese Maschinen entwickelt. Dabei wird das Wasser nicht mehr gefördert, sondern das Wasser z.B. eines Baches treibt umgekehrt die Wasserschnecke und damit einen Generator an; sie ist also ein kleines Wasserkraftwerk. Der gewonnene Strom wird vollkommen umweltfreundlich produziert. Diese Maschinen können bis 3,8 Meter Durchmesser, Längen bis 20 Meter sowie Gewichte bis 20 Tonnen besitzen. Damit wird die vorhandene Fertigungskapazität der Firma überschritten. Auch die notwendige Infrastruktur in Form von für diese Dimensionen ausgebauten Zufahrtsstraßen ist im Stammwerk nicht vorhanden, betonen die Geschäftsführer Jürgen und Michael Kuhn.

Bestehende Aufträge sorgten jedoch für einen dringenden Handlungsbedarf. Auf der Suche nach einer großen, schnell verfügbaren Produktionshalle war das Familienunternehmen an die Gemeinde Hardheim herangetreten. Da die in Frage kommende Halle von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) an die Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL), einen Dienstleister der Bundeswehr, vermietet wird, war es nicht einfach, eine Lösung zu finden. Es gelang dennoch, wobei Bürgermeister Fouquet den großen Einsatz von Hauptamtsleiter Lothar Beger lobt.

Zusammen mit den Verantwortlichen der Bundeswehrverwaltung und dem aktuellen Nutzer, der HIL, wurden Wege gefunden, diese Fertigungshalle bereits vor dem Abzug der Bundeswehr zu nutzen. Der Geschäftsleitung sei es besonders wichtig gewesen, die damit verbundenen hoch qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region zu erhalten bzw. neu zu schaffen, was durch die jetzt gefundene Konstellation ermöglicht werde, wie Jürgen und Michael Kuhn unterstreichen.

Letztlich hätten alle Beteiligten, die BImA, die Bundeswehr und die Firma Kuhn an einem Strang gezogen. Dies kann auch Verhandlungsführer Lothar Beger so bestätigen: "Es ist alles sehr kooperativ abgelaufen, die Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort waren völlig unkompliziert." Bis Ende 2014 werden sich die HIL und Kuhn die Halle teilen, anschließend zieht die HIL wie geplant in die Walldürner Nibelungenkaserne um und Kuhn ist alleiniger Mieter.

Vorerst geht es also "nur" um die Nutzung einer Halle. Mittel- bis langfristig könnte daraus aber viel mehr werden. "Die Firma Kuhn passt optimal in das Konzept", bestätigt Lothar Beger. Neben der jetzt anlaufenden Produktion seien später im Bereich erneuerbare Energien auch die Themenfelder Ausbildung, Schulung und Entwicklung denkbar. Auch für Bürgermeister Fouquet ist es gut vorstellbar, dass bald auch weitere Hallen und möglicherweise auch Unterkunftsgebäude eine entsprechende "grüne" Nutzung erfahren.

"Unsere Region könnte künftig als Synonym für alternative Energien gelten. Wir könnten uns dadurch ein Alleinstellungsmerkmal schaffen", blickt der Bürgermeister voraus. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist, so ist der Einstieg in die Nachnutzung der Kaserne ein bemerkenswerter Erfolg. Ein Erfolg für alle Beteiligten.