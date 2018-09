Hardheim. (zeg) Pfarrer Wilhelm Koch verbringt als gebürtiger Hardheimer, bestens betreut von seinen beiden Schwestern Ilse und Gertrud, seit 1990 dort seinen Lebensabend in der alten Heimat. Am morgigen Sonntag feiert der 92-Jährige 60. Priesterjubiläum. Dabei freuen sich mit dem Priesterjubilar sowohl die Hardheimer sowie insbesondere auch die Gläubigen seiner früheren Pfarrgemeinde Gerchsheim , wo er als Pfarrer von 1959 bis 1990 segensreich wirkte und wo man ihn nur ungern scheiden ließ, als er kürzer treten musste und in die Erftalgemeinde zurückkehrte.

Seine Bereitschaft zur Mithilfe in der Seelsorge als engagierter Priester und als sympathische, bescheidene, herzliche und freundliche Persönlichkeit insbesondere im Altenwerk zusammen mit seiner Schwester wurde dort dankbar angenommen und nachdrücklich begrüßt. Wenn ihm dieses aktive Mitwirken aus Gesundheits- und Altersgründen nun seit einiger Zeit nicht mehr möglich ist, so ist er andererseits in Gottesdiensten und auch in Veranstaltungen immer wieder präsent und gern gesehen.

Wilhelm Koch ist der am 9. Mai 1921 geborene Sohn der Eheleute Jakob und Anna Koch. Er besuchte nach der Volksschule in Hardheim das Gymnasium in Tauberbischofsheim und lebte im so genannten Konvikt, in das er 20 Jahre später als Präfekt zurückkehrte.

1940 wurde Wilhelm Koch zum Militärdienst eingezogen, leistete Kriegsdienst in Jugoslawien und Russland und wurde mehrmals schwer verwundet. Zudem kam er in tschechische und später in russische Gefangenschaft. Entlassen wurde er aus der Gefangenschaft erst am Nikolaustag 1947.

Danach begann er 1948 sein Theologiestudium, dem die Priesterweihe am 31. Mai 1953 in St. Peter und die Primiz in Hardheim folgte. Nach seiner Kaplanstätigkeit in Königshofen wirkte Wilhelm Koch von 1955 bis 1959 als Präfekt im Studienheim St. Michael in Tauberbischofsheim, hielt auch an fast allen Schulen der Kreisstadt Religionsunterricht und betreute zudem die Filialgemeinde Dienstadt.

Pfarrer von Gerchsheim wurde er 1959. Er wirkte dort segensreich und vorbildlich und leistete Unvergessenes. Als erste Aufgabe galt es die Erweiterung und Renovierung der dortigen Kirche in Angriff zu nehmen. Weitere Ziele waren die Errichtung eines Kindergartens und des Pfarrzentrums mit Bibliothek und Jugendräumen. Erwähnung verdient, dass der Geistliche Mitbegründer der Sozialstation Tauberbischofsheim und kraft Amtes Präses einiger kirchlicher Vereine war. In der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Erzieher wirkte er als geistlicher Beirat.

Die sympathische Art von Wilhelm Koch, seine Offenheit und Kontaktpflege sowie sein verdienstvolles Wirken als Seelsorger führte zu engen Bindungen an den Ort seines langjährigen priesterlichen Wirkens und zu vielen Menschen, die ihren Pfarrer zuschätzen wussten. Als Dank und Anerkennung für sein segensreiches Wirken und die Pflege seiner mitmenschlichen Verbindungen wurde er zum Ehrenbürger von Gerchsheim ernannt. 2009 folgte die Benennung des neu gestalteten Platzes an der Gerchsheimer Kirche mit dem Namen von Pfarrer Koch. Bis in die Gegenwart bestehen nahezu familiäre Kontakte, und immer kommen Mitglieder seiner früheren Pfarrgemeinde zu besonderen Anlässen nach Hardheim.

Zurückgekehrt in seine erste Heimat Hardheim führte er sein dankbar angenommenes priesterliches Wirken weiter, zeigte sich interessiert an deren Geschehen und insbesondere am Altenwerk und ist bis zum heutigen Tag mit seinen beiden Schwestern weiterhin bei den Gottesdiensten präsent, auch wenn er sein aktives Wirken aus Gesundheitsgründen einstellen musste.

Doch er beweist weiterhin seine freundliche und verbindende Wesensart, weiß seine Zeit gut zu nutzen und bekundet seine geistige Rüstigkeit mit entsprechender Aktivität. Der Gratulation zum 60. Priesterjubiläum und den guten Wünschen aller schließt sich die RNZ gerne an.

Fi Info: Der Dankgottesdienst anlässlich des 60. Priesterjubiläums von Wilhelm Koch und des 40. Priesterjubiläums von Rudolf Hauck ist am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban, unter Mitwirkung der Kirchenchöre Hardheim, Erfeld und Bretzingen, Anschließend Empfang im Pfarrheim.