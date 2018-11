Hardheim. Am Samstag, zwischen 14.30 und 17.50 Uhr, war eine Familie aus der Bahnhofstraße kurzfristig außer Haus, um Einkäufe zu erledigen. Die Abwesenheit der Bewohner nutzen Einbrecher wohl aus, um in das zweistöckige Einfamilienhaus einzudringen. Zunächst versuchten sie im Terrassenbereich einen Fensterflügel zum Büroraum aufzuhebeln. Da dies offenbar misslang, wurde im Anschluss die vier Meter lange Glasfront mit Terrassentüre aufgehebelt. Im Wohnhaus wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht. Als die Familie zurückkam wunderte sie sich zunächst über die geöffnete Terrassentüre. Bei näherer Betrachtung stellten sie dann die Einbruchspuren fest. Die Fensterflügel im Büroraum wurden von den Tätern offensichtlich ebenfalls geöffnet, wohl um einen Fluchtweg zu haben. Beim Betreten des Hauses sah der Geschädigte noch zwei dunkel gekleidete Männer aus dem Garten des Nachbargrundstücks laufen. Ein kurzer Zuruf des Geschädigten an die Männer quittierten diese ebenfalls mit einem "Hallo" und rannten dann in Richtung Bahnhof Hardheim davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit sieben Streifen der Reviere Tauberbischofsheim, Buchen und Wertheim brachte keinen Erfolg. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 melden.