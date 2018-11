Von Rüdiger Busch

Hardheim. Die grün-rote Landesregierung interessiert sich offensichtlich für das Leben im ländlichen Raum. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten stattete Staatsministerin Silke Krebs (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag der Gemeinde Hardheim einen Besuch ab. Während ihre erste Stippvisite im Dezember noch inkognito abgelaufen war und unbeabsichtigt doch einigen Wirbel verursacht hatte, war die Ministerin nun ganz offiziell zu Gast - inklusive Begrüßung durch Bürgermeister Volker Rohm, Eintrag ins Goldene Buch, Rundfahrt durch die Gemeinde und einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus "Badischer Hof".

Kurz zur Vorgeschichte: Im Auftrag der Landesregierung hatte ein Markt- und Organisationsforschungsinstitut im November Teilnehmer für fünf Fokusgruppen-Diskussionen im Land gesucht. Eine davon fand im Gasthaus "Ochsen" in Hardheim statt. Das Thema: "Das Leben in Hardheim heute und morgen - Erwartungen an die Politik". Wer der Auftraggeber war, erfuhren die neun Teilnehmer nicht. Dass die per Video aufgenommene Diskussion im Nebenraum live verfolgt wurde, war ihnen aber bekannt.

Am Ende der mehr als zweistündigen Diskussionsrunde hatte die Bürger dann erfahren, dass Staatsministerin Silke Krebs im Nebenraum gesessen hatte. Die anschließend medial inszenierte Aufregung - von heimlichem Abhören der Bürger war unter anderem die Rede - entpuppte sich dann bestenfalls als Sturm im Wasserglas. Wäre die Ministerin nämlich mit am Tisch gesessen, wären die Antworten ganz anders ausgefallen und damit für die Studie unbrauchbar gewesen. Auch einige der Teilnehmer konnten die Aufregung damals nicht verstehen, wie sie gegenüber der RNZ betont hatten.

Die Gruppendiskussion war am Donnerstag aber nicht das bestimmende Thema, wie Bürgermeister Rohm deutlich machte. Sie habe nur den Anstoß für die Einladung der Ministerin gegeben. Das Gemeindeoberhaupt dankte Silke Krebs dafür, dass sie der Einladung gefolgt war, und dass sie sich für den ländlichen Raum interessiert.

"Ich freue mich darauf, die Themen, von denen ich bei der Gruppendiskussion gehört habe, nun vertiefen zu können", sagte Silke Krebs. Sie sei auch deshalb gerne nach Hardheim gekommen, da die fehlende Präsenz von Regierungsmitgliedern in der Gemeinde in der damaligen Gesprächsrunde ein Thema gewesen sei. "Damals dachte ich mir gleich, dass ich noch einmal offiziell kommen werde", unterstrich Krebs, die nebenbei bemerkte, dass sie sich als gebürtige Aschaffenburgerin mit dem hiesigen Dialekt viel besser anfreunden könne als mit dem in Stuttgart üblichen Idiom.

Die Zusammenfassung der Gruppendiskussionen liege inzwischen vor. Die angesprochenen Themen dienten als Beispiele für die Situation der Menschen im ländlichen Raum. "Es war hilfreich und spannend zu hören, was die Menschen tatsächlich bewegt", unterstrich Ministerin Silke Krebs. "Deshalb war es auch die richtige Entscheidung, im Nebenraum zuzuhören, um unverfälscht Stimmungen und Meinungen mitzubekommen", bekräftigte der Gast aus der Landeshauptstadt.

An der anschließenden Rundfahrt nahmen am Donnerstag auch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und der neue Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, teil, der sich bei seinem Antrittsbesuch gleich einen Überblick über die relevanten Themen in der Erftalgemeinde verschaffen konnte. Ziele waren die Carl-Schurz-Kaserne, die im Zuge der Bundeswehrreform 2017 geschlossen wird, die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, das Krankenhaus, die Firmen Gustav Eirich, Leiblein, Reum und MDT, das Einkaufszentrum Erfapark, das Schulzentrum und die Rakete als Wahrzeichen Hardheims.