Wo derzeit noch TV-Bauleiter Klaus Kressner und Paul Piechaczek von der Firma Herbst Hand anlegen, sollen in wenigen Monaten Turnstunden stattfinden. Fotos: R. Busch

Hardheim. (rüb) "Läuft alles weiter nach Plan, können die ersten Sportler den neuen Gymnastikraum bereits im September nutzen." Klaus Kressner, Vorstand für die Liegenschaften des Turnvereins, freut sich dass das Großprojekt "Aufstockung des Sportheims" gut vorankommt. Rund 280 Meter Nutzfläche entstehen durch die rund 400.000 Euro teure Baumaßnahme neu. Zudem stellt die Aufstockung eine bedeutende Aufwertung der vereinseigenen Sportanlage an der Querspange dar. Der derzeit laufende Innenausbau erfolgt größtenteils in Eigenleistung.

Die eindrucksvollen Dimensionen der Sportheimerweiterung sind schon von weitem gut zu erkennen. Im Innern entsteht dringend benötigter zusätzlicher Raum. 130 Quadratmeter misst der neue Gymnastikraum, der mit einem Schwingboden ausgestattet wird. Außerdem entstehen im Obergeschoss ein Tagungsraum, zwei Büros, ein Archivraum, Toiletten und Umkleideräume.

"Auf Grund der milden Witterung und dank der Unterstützung der beteiligten Firmen liegen wir gut im Zeitplan", erklärt Klaus Kressner. So hat die Firma Herbst die Arbeiten an der Außenfassade größtenteils abgeschlossen. Dort muss nur noch das TV-Logo aufgebracht werden. Bei der Neugestaltung des Außenbereichs bringt sich die Firma Hollerbach-Bau ein. Daneben unterstützt Andreas Bartl von Hollerbach als Bauleiter die Aktiven des Turnvereins mit Rat und Tat, wie Kressner hervorhebt.

Bis Mitte Mai soll der Eingangsbereich der Sportheim-Gaststätte fertiggestellt sein. Der Zugang erfolgt künftig barrierefrei, womit der rund 1600 Mitglieder zählende Turnverein nicht nur Behinderten, sondern auch Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, entgegenkommt. In rund vier Wochen soll außerdem der Biergarten in Betrieb genommen werden, so dass die Zeit der Einschränkungen für die Pächterfamilie Haberstroh bald ein Ende haben wird.

Beim derzeit laufenden Innenausbau brächten sich Aktive aus allen Abteilungen ein, betont Klaus Kressner, der auf Vereinsseite die Bauleitung übernommen hat. Etwa 15 bis 20 Helfer seien pro Arbeitseinsatz dabei. Insgesamt rechnet das Vorstandsmitglied mit rund 2500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die bis zur Fertigstellung anfallen werden.

Gut zu tun hat derzeit auch die Firma Link, die eine Solaranlage für die Warmwassergewinnung in Betrieb nimmt. Herzstück der neuen Anlage ist eine Frischwasserstation nach dem Durchlauferhitzerprinzip, die eine besonders hygienische Trinkwassererwärmung gewährleistet, wie Andreas Schießer erläutert.

Nicht nur zeitlich, auch was die Kosten angeht, liege man im Rahmen, wie Klaus Kressner beim Rundgang über die Baustelle deutlich macht. Die Mitglieder des größten Hardheimer Vereins dürfen sich freuen: Der Großteil der Maßnahmen wird wie vorgesehen zeitnah erledigt sein. "Wenn die Helfer weiterhin so fleißig sind, dann werden wir im September fertig", stellt Klaus Kressner heraus und unterstreicht die Bedeutung des Großprojekts für den gesamten TV.