Hardheim-Bretzingen. (adb) Dass Windkraft die Anwohner polarisiert, wurde in der Sitzung des Bretzinger Ortschaftsrats, der am Dienstag unter großer Anteilnahme von Bürgern aus Bretzingen und Waldstetten tagte, deutlich. Den Löwenanteil der Sitzung nahm eine angeregte Diskussion über die Ausweisung einer Vorrangfläche ("Konzentrationszone") für Windkraftanlagen auf Bretzinger und Höpfinger/Waldstetter Gemarkung ein.

"Die Windräder sorgen obgleich sie noch nicht da sind, schon jetzt für Lärm", betonte Ortsvorsteher Kaspar Wolf zum Auftakt und ging detailliert auf die Vorgeschichte ein. Zwar habe der damalige Ortschaftsrat die Aktion grundsätzlich abgeschmettert - einherging dem jedoch ein Ultimatum von einem Mindestabstand in Höhe von einem Kilometer zu besiedelten Gebieten.

"Abgelehnt und doch nicht völlig ausgeschlossen - das schließt sich im Prinzip gegenseitig aus", betonte Wolf, beleuchtete aber auch den möglichen Hintergrund dieser zweiseitigen Entscheidung: Man habe wohl vermutet, "zwischen zwei Stühle zu geraten" und wollte mit dieser Entscheidung das Bestreben untermauern, in Bretzingen "kein Feuer zu schüren".

Die Prüfung öffentlicher Belange beschloss im Dezember 2013 mit dem Ergebnis, dass Windkraftanlagen im Hardheimer Gewann "Honert" nicht zu realisieren seien, sodass sich Bretzingen als Favoritenlösung der Gemeinde herausstellte. "Ich selbst wurde erstmals im Januar 2014 als Vertreter des damaligen Ortsvorstehers Clemens Breitinger mit derartigen Plänen konfrontiert", erklärte Kaspar Wolf. Der Gemeinderat Hardheims habe seinerzeit den Ortschaftsrat "überstimmt" - was man aber sportlich sehen und "als Mehrheitsbeschluss hinnehmen" müsse.

Im April des Jahres begann ein "durchaus verständliches" Engagement von Bretzinger Bürgern, die sich vor wenigen Wochen offiziell zur Bürgerinitiative formierten. Der Dienstantritt von Bürgermeister Volker Rohm im Sommer brachte als erste Maßnahme in Sachen "Windkraft" die am 26. September präsentierte "Sicht- und Betroffenheitsanalyse" mit sich.

Die Bürgerfrageviertelstunde ergab dann eine lebhafte Diskussion, die von Albrecht Reicherts Frage, wieso die damalige Ortschaftsverwaltung die Einwohner nicht über die Thematik unterrichtet habe, eingeleitet wurde. Kaspar Wolf lenkte ein, dass diese Frage "durchaus berechtigt" sei: Zwar müsse man diese Sachlage dem vorigen Ortschaftsrat und nicht dem aktuellen Gremium anzukreiden, aber "dennoch hätte man es öffentlich machen und nicht unter dem Tisch halten sollen", erklärte er; damit könne man sich "nicht zufrieden" geben.

Ferner ergänzte Albrecht Reichert als besorgter Einwohner, dass Bürger, die sich Gedanken über die Gesundheit und Lebensqualität gerade im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen machen, seitens der Kommune sinngemäß als "Schreihälse und Querulanten" betitelt worden seien, was er als "schlechten Stil" interpretiere.

Insgesamt sehe man die Anliegen der Bürger seitens des Gemeinderats vernachlässigt: Der Umgang mit den Anliegern sei in dieser Sache schlicht "beschämend". Teilweise wurde dem Unmut über "fehlende Bürgernähe" recht ungefiltert ein Ventil bereitet: Man habe die Bretzinger "vor vollendete Tatsachen gestellt" und "berechtigte Anliegen nicht verstanden oder gar nicht erst angehört".

Ortschaftsrat Daniel Seitz hielt im Verlauf des Gesprächs dagegen, dass er beide Seiten verstehe, jedoch für keine Partei die Position ergreifen könne, weil "Vor- und Nachteile sich die Waage halten". Jedoch attestierte Seitz der Bürgerinitiative "unseriöse Propaganda, die partiell unter die Gürtellinie geht". Darauf konterte Albrecht Reichert insofern, dass es der Bürgerinitiative, deren Auftreten er als sachlich betrachte, nicht darum gehe, eine Verunglimpfung der Windkraft und Verunsicherung der Bürger zu erreichen, man sich aber im Hinblick auf die Gefährdung einer natürlichen, wertvollen Umgebung sich "nicht alles bieten lassen" möge.

Einen neuen Aspekt steuerte Ortschaftsrat Rüdiger von Ohnhausen bei: "Wenn man in Hardheim Windräder errichten will, dann soll man die auch ruhig bauen - aber eben bitte in Hardheim und nicht in Bretzingen oder Waldstetten." Amtskollegin Karin Thoma verwies darauf, dass man eine Eingabe gegen die Windkraftenergie formulieren und bei der Gemeinde einreichen solle. In Betracht zu ziehen sei es laut Albrecht Reichert auch, dass man Vorschläge für alternative Flächen ebenso präzisieren möge. Hierbei machten schon konkrete Örtlichkeiten die Runde.

Eine Antwort auf die von mehreren Anwohnern gestellte Frage nach einer Stellungnahme des gegenwärtigen Bretzinger Ortschaftsrats konnte im Verlauf des Abends indes nicht gefunden werden; die Fragerunde wurde schließlich ergebnislos beendet.