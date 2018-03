Buchen. (adb) Der deutsche Schlager verbindet Generationen. Das war schon so, als die ganze Familie vor dem Fernseher saß, um sich die ZDF-Hitparade anzusehen - und auch am Samstag waren in der Buchener Stadthalle Musikfreunde aller Altersklassen anzutreffen.

Für Begeisterung sorgte der in Bödigheim ansässige Schlagersänger Hansi Süssenbach, dessen "Album-Release-Party" die exklusive Vorabpremiere seines neuen Studioalbums "Alles was geht" darstellte.

Eingeleitet wurde der Abend von dem aus Hajo und Andreas bestehenden Duo "Shadow-Light". Die Norddeutschen, die mit Hansi Süssenbach seit Jahren freundschaftlich verbunden sind, servierten zum gediegenen Einstimmen eine Mischung aus deutschen Schlagern und internationalen Evergreens. Vor allem ein fast zehnminütiges "Modern-Talking-Hit-Medley" sorgte dafür, dass kein Tanzbein stillstand.

Der frohsinnige Geist der volkstümlichen Musik erfüllte dann die Halle beim Auftritt von Peter Süssenbach. Er ist Hansi Süssenbachs Bruder, der in Schlierstadt lebt und mit der Band "Pitchers" durch SWR-Gastspiele in der Szene bekannt wurde.

Eigene, teilweise in Zusammenarbeit mit Hansi Süssenbach verfasste Titel wie "Lass’ die Luft aus den Gläsern", der das Zeug zum Fastnachtslied hätte, oder das gefühlvolle Bekenntnis "Du bist alles" rissen das Publikum schon von den Stühlen, ehe "Aber dich gibt’s nur einmal für mich" in einer frischen Discofox-Version aufzeigte, dass der typische "Süssenbach-Sound" buchstäblich "Familiensache" ist.

Nachdem Peter Süssenbach die Messlatte schon hoch ansetzte, legte Bruder Hansi noch einen drauf - was schon beim tosenden Beifall anfing, unter dem der 50-Jährige die Bühne betrat.

Zunächst gewährte er seinen restlos begeisterten Fans eine Art "Best Of"-Querschnitt vergangener Jahre, der mit "Nur für eine Nacht mit dir", "Wenn du gehst, dann geh’ für immer" und "Ich flieg’ mit dir zum Mond" seinen Auftakt fand.

Ausdrucksstarke Texte in Verbindung mit einer sympathischen Präsentation sorgten für das viel zitierte "gewisse Etwas", das alle Schlagerfreunde erreichte: Hansi Süssenbachs unzweifelhafte Domäne sind rhythmische Lieder zum Tanzen und Träumen, bei denen man entweder "auf die Piste gehen" oder auch einfach nur zuhören kann.

Zwischendurch pflegte er immer wieder auf herzliche Art den Dialog zum Publikum: "Es ist schon ein Wagnis, hier aufzutreten", beschrieb er seine Gedanken, "aber für die Präsentation kam nur die Stadthalle Buchen infrage! Hier bin ich zu Hause, die Halle gefällt mir - es ist einfach super mit euch!"

Komplett live sang er einen Titel nach dem anderen - berühmt wurde der Odenwälder damit vor allem in Nordrhein-Westfalen oder im Bereich Berlin-Brandenburg, wo der deutsche Schlager sich eines besonders großen Forums erfreut.

Ein echtes Highlight war "Candida" - hier wurde die Leidenschaft verdeutlicht, mit der Hansi Süssenbach zu Werke geht: Der in den 70er-Jahren von Bata Illic eingedeutschte Schlager wurde in einer frischen Version präsentiert, deren Arrangement auch Bata Illic selbst auf Konzerten nutzt.

Der Lokalmatador gliederte sein Programm in zwei Teile. Zwischendurch war etwa die aus Halle/Saale stammende "Himmelsstürmer"-Sängerin Claudia, deren stimmungsvolle Songs die Stadthalle in eine Großraum-Diskothek verwandelten, aktiv. Besonderer Höhepunkt war die Adaption von "Ein Stern, der deinen Namen trägt", zu dem sie kurzzeitig sogar mit einem Konzertbesucher einstimmte - da war Freude geboten, genauso wie mit dem aus Erlenbach am Main stammenden Sänger Mario Steffen, der mit stimmgewaltiger Präsenz über die "braungebrannte Haut" sang, ehe er seine aktuelle Single "Immer wieder mit dir" vorstellte und den Jürgen-Marcus-Klassiker "Auf dem Karussell" in zeitgemäßem Sound interpretierte.

Auch die Jungs von "Shadow Light" gaben sich wieder die Ehre, und bei "Butterfly" brannten zu inzwischen fortgeschrittener Stunde nicht nur die Herzen, sondern auch die sich zum Himmel reckenden Feuerzeuge - was zum "guten Ton" bei Schlagerkonzerten gehört: Hier regieren schließlich Gefühl, Herzenswärme und Sehnsucht.

In Spannung verfiel das Publikum, als Hansi Süssenbach knapp vor Mitternacht sein neues Album schließlich vorstellte - um wenig später schon absolut begeistert zu sein: Mit der Äußerung, dass es sich bei jener Produktion um seine "bisher vielleicht beste CD überhaupt" handeln könne, übertrieb der Bödigheimer keinesfalls und zauberte ein Spektrum vielseitiger, charismatischer und hörfreundlicher deutscher Schlager aus dem Hut, mit denen der Vollblutmusiker Süssenbach einmal mehr sein Können bewies.

Ausgekoppelt wird der Titel "Wo schläfst du heute Nacht", der auch inhaltlich gut zur Winterzeit passt.