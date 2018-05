Unbeschwert spielen die Kinder im Außengelände des Gemeindekindergartens in Hardheim. So soll es auch bleiben, doch die Zahl der Kindergartengruppen im Gemeindegebiet wird sich angesichts rückläufiger Kinderzahlen über kurz oder lang ändern. Foto: R. Busch

Hardheim. (rüb) "Für das kommende Kindergartenjahr ändert sich nichts", verdeutlichte Bürgermeister Heribert Fouquet am Montag bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung, "aber auf Grund der demografischen Entwicklung wird es künftig nicht immer möglich sein, den Wünschen aller Eltern zu entsprechen." Sprich: Die zurückgehenden Kinderzahlen werden dafür sorgen, dass eine Gruppe oder ein ganzer Kindergarten geschlossen werden muss.

Derzeit gibt es im Gemeindegebiet vier kirchliche Kindergärten, in Hardheim (zwei reguläre Gruppen, eine Kleinkindgruppe, 56 Plätze), in Bretzingen (1/20), Gerichtstetten (2/44) und Schweinberg (1/28), einen Gemeindekindergarten (5/117) und den Betriebskindergarten der Firma Reum (1/10).

Für das Kindergartenjahr 2012/2013 hat sich der Verwaltungsausschuss dafür ausgesprochen, alle bisherigen Gruppen in der Bedarfsplanung zu belassen und zunächst keine Änderungen vorzusehen.

Insgesamt stehen 277 Plätze zur Verfügung. Angemeldet wurden bisher 223 Kinder ab drei Jahren. Zusätzlich liegen Anmeldungen von 21 Kindern unter drei Jahren vor. Die Kleinkindgruppe im katholischen Kindergarten ist mit zehn Kindern ausgebucht.

Was die künftigen Planungen angeht, erinnerte der Bürgermeister an einen Vorstoß von Eltern aus Gerichtstetten, die vor zwei Jahren gegen die mögliche Schließung einer Gruppe protestiert hatten. Die damaligen Aussagen der Eltern in Sachen Neuanmeldungen hätten sich jedoch nicht bestätigt, weshalb man von realistischen Zahlen ausgehen solle. "Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen", unterstrich Fouquet.

Dr. Ingo Großkinsky richtete an die Verwaltung den Auftrag, die Zahlen für das übernächste Kindergartenjahr genau zu prüfen. Möglicherweise stünde dann der Kindergarten in Bretzingen zur Disposition, auch wenn das Ganze ein schwieriges, ein heikles Thema sei.