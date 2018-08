Von Rüdiger Busch

Hardheim. 780 Tage nachdem bekannt wurde, dass die Carl-Schurz-Kaserne im Zuge der Bundeswehrreform geschlossen wird, hat der erste Nachnutzer auf dem knapp 40 Hektar großen Areal die Arbeit aufgenommen: In Halle 50, wo parallel in den nächsten Monaten weiterhin Fahrzeuge der Bundeswehr instand gesetzt werden, fertigt die Firma Kuhn aus Höpfingen moderne Wasserkraftschnecken zur umweltfreundlichen Energiegewinnung. Die Bemühungen von Gemeinde und Gemeindeverwaltungsverband sind damit schnell von einem ersten Erfolg gekrönt worden, wie sich am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit Geschäftsführer Jürgen Kuhn und dem Konversionsbeauftragten der Gemeinde, Hauptamtsleiter Lothar Beger, bestätigte.

Die Kuhn GmbH Technische Anlagen beschäftigt 120 Mitarbeiter und hat sich auf die Bereiche Haustechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert. Schon seit knapp 50 Jahren werden in Höpfingen Wasserförderschnecken produziert, die zum Beispiel bei der Abwasserförderung eingesetzt werden. Auf diesem Sektor ist Kuhn bundesweit Marktführer, unterstreicht Jürgen Kuhn im Gespräch mit der RNZ.

Aufbauend auf seinen jahrzehntelangen Erfahrungen hat der Wasserexperte aus Höpfingen die sogenannte Hybridschnecke entwickelt, welche die Wärme des Abwassers zur Energierückgewinnung nutzt. Für diese patentierte Innovation erhielt Kuhn im Juli den zweiten Platz beim Umwelttechnikpreis des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Da war es naheliegend, dass Kuhn seine Kompetenz auch für die Stromerzeugung aus Wasser nutzt: Mit diesen Wasserkraftschnecken, die mit riesigen Schrauben vergleichbar sind, wird das Wasser nicht gefördert. Stattdessen treibt z. B. ein Bach oder Fluss umgekehrt die Wasserschnecke und damit einen Generator an. Der gewonnene Strom wird vollkommen umweltfreundlich produziert.

Dieses neue Geschäftsfeld bietet viel Potenzial. Da diese Maschinen die vorhandene Fertigungskapazität der Firma jedoch überschreiten - sie können bis 3,8 Meter Durchmesser, Längen bis 20 Meter sowie Gewichte bis 20 Tonnen erreichen - war guter Rat teuer. Schließlich lag bereits ein erster Auftrag vor. Die Lösung fand sich in der Kaserne und in Halle 50, die einen 20-Tonnen-Kran besitzt.

Zusammen mit den Verantwortlichen der Bundeswehrverwaltung und dem aktuellen Nutzer, der HIL (Heeresinstandsetzungslogistik GmbH) wurden Wege gefunden, diese Fertigungshalle bereits vor dem für 2017 angekündigten Abzug der Bundeswehr zu nutzen.

Jürgen Kuhn und Lothar Beger stellen das gute Miteinander aller Beteiligten heraus. Die Eindrücke vor Ort bestätigen das Bild: HIL und Kuhn teilen sich die Halle, je nach Bedarf werden gemeinsam flexible Lösungen erreicht, die beiden zu Gute kommen. Bis Anfang 2015 werden sich die HIL und Kuhn die Halle teilen, anschließend zieht die HIL wie geplant in die Walldürner Nibelungenkaserne, und Kuhn ist alleiniger Mieter.

In den letzten Wochen hat die Firma Kuhn die Produktion vorbereitet und eine riesige Drehbank aufgestellt. Imposant ist die Grundkonstruktion der 13,55 Meter langen Wasserkraftschnecke, die bei Fertigstellung einen Durchmesser von 3,20 Meter besitzt und über 20 Tonnen wiegt. "Anlagen in einer solche Größe könnten wir auf unserem Firmengelände nicht bauen", erklärt Jürgen Kuhn. Mitte Februar soll die fertige Wasserkraftschnecke dann ausgeliefert werden.

Auftraggeber der rund 160.000 Euro teuren Schnecke ist das E-Werk Schwaighofer GmbH in Lunz am See (Niederösterreich). Der Fluss Ybbs wird dort die 120-KW-Schnecke antreiben. Gut 1000 Megawatt umweltfreundlicher Strom sollen im Jahr erzeugt werden. Die Gesamtinvestitionskosten von ca. 800.000 Euro könnten damit in rund sechs Jahren amortisiert sein.

Der ersten Wasserkraftschnecke sollen weitere folgen, hofft Jürgen Kuhn, auch wenn die Höhe der künftigen Förderung der Wasserkraft noch offen sei. Folgeaufträge seien aber bereits in Aussicht. Aus drei Mitarbeitern besteht zunächst die Stammbesatzung im Kuhn-Zweigbetrieb in der Kaserne. "Wir sind auf jeden Fall an einem langfristigen Engagement in der Kaserne interessiert", bekräftigt Jürgen Kuhn.

Über den ersten Nachnutzer freut sich natürlich auch die Gemeinde Hardheim sowie der komplette Verwaltungsverband, wie Hauptamtsleiter Lothar Beger unterstreicht. Kuhn als Firma aus der Region und als Experte aus dem Sektor der Umwelttechnik passe ideal in das angedachte Nachnutzungskonzept, das auf erneuerbare Energien setzt.

Kann es sein, dass bereits vor 2017 weitere Nachnutzer in die Kaserne ziehen? "Bei weiteren Interessenten werden wir ebenfalls genau schauen, ob sie in das Entwicklungskonzept passen", sagte Beger. Dann sei auch ein weiterer Ausnahmefall denkbar. Mit der Firma Kuhn wurde ein erster Mosaikstein für die künftige Nutzug der Kaserne gesetzt. Wenn die weiteren eben so gut passen, kann Hardheim optimistisch in die Zukunft schauen.