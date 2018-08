Sennfeld. (er) Bei der Frühjahrsübung der Gesamtwehr Adelsheim am Samstag haben die Abteilungswehren Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt sowie die DRLG-Gruppe Adelsheim und die Einsatzkräfte der DRK-Ortsvereine Adelsheim und Sennfeld ihre Leistungsfähigkeit dokumentiert und gute Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. An der Übung unter Leitung von Stadtkommandant Kurt Kopp (Leibenstadt) waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt.

Die Übung fand am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Berufsgenossenschaft Holz und Metall in Sennfeld statt. Dort galt es, die Bekämpfung eines Brandes zu üben, der - so das Übungsszenario - bei Schweißarbeiten in einem Versorgungsraum ausgebrochen war, wodurch der Rauch durch das Lüftungssystem in den gesamten Gebäudekomplex drang. Im Gebäude befanden sich noch mehrere Personen.

Um 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle Mosbach alarmiert. Bereits gegen 14.08 Uhr trafen die Abteilungswehr Sennfeld mit 15 Mann mit einem LF 16/12 und TSF unter der Leitung des stellvertretenden Abteilungskommandanten Jochen Berger sowie das Sennfelder Rote Kreuz unter Leitung von Klaus Stapf am Übungsort ein.

Von Bediensteten der Berufsgenossenschaft wurde mitgeteilt, in welchen Räumen sich die "Verletzten" befinden. Die Abteilungswehr Sennfeld gelangte mittels eines Schlüssels an der Brandmeldeanlage in den Gebäudekomplex an der Nordfront und übernahm die Menschenrettung. Gegen 14.10 Uhr trafen die Abteilungswehr Adelsheim unter Leitung des stellvertretenden Abteilungskommandant Michael Eberhardt mit zehn Mann und einem LF 20/16 sowie einem Einsatzwagen und das DRK Adelsheim ein, kurz darauf gefolgt von der Abteilungswehr Leibenstadt (elf Mann), die unter Leitung ihres stellvertretenden Kommandanten Stefan Friedlein mit einem TLF 8/18 und einem MTW anrückte, und von der DLRG Adelsheim.

Die Abteilungswehr Adelsheim übernahm die Menschenrettung über einen Balkon an der südwestlichen Seite und half beim Aufbau der Wasserversorgung. Der Abteilungswehr Leibenstadt oblag die Brandbekämpfung und die Menschenrettung im Versorgungskeller.

Mit den verbleibenden Einsatzkräften aus allen drei Abteilungen wurde die Wasserförderung zu den Fahrzeugen LF 16/20 und TLF 16/12 sichergestellt. Eine weitere Wasserentnahme erfolgte aus dem Wassernetz über Hydranten.

Die aus dem Technikraum, dem Saunabereich und von einer Terrasse geretteten acht Personen wurden dem Roten Kreuz zur Erstversorgung übergeben. Das DLRG unter Leitung Marcellus Kaup füllte die Atemschutzflaschen mit Sauerstoff auf. Acht Mitglieder der DLRG mimten die Verletzten.

Bürgermeister Klaus Gramlich lobte in der Abschlussbesprechung das gute Zusammenspiel der Adelsheimer Hilfsorganisationen. Die Übung habe einmal mehr deren Einsatzstärke unter Beweis gestellt; wie auch diese Übung gezeigt habe, seien die in den letzten Jahren getätigten Ausgaben für Fahrzeuge und Geräte gut angelegte Investition. Der Bürgermeister dankte allen an der Übung beteiligten Einsatzkräften und würdigte ihre ganzjährigen Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bürgerschaft.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr betonte, dass ihn die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen beeindruckt habe. Es handelte sich hier um ein besonderes Übungsobjekt, das aufgrund seiner Ausmaße im Ernstfall einen Großeinsatz verursachen würde.