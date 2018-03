Mit dem Zerschneiden des Bandes wurde der Hainbergweg in Gottersdorf nach der Weihe durch Stadtpfarrer Josef Bregula nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn-Gottersdorf. (Sti) Nach dem Ausbau offiziell der Bestimmung übergeben wurde der Hainbergweg bei einer Eröffnungsfeier beim Hof Schüssler durch Bürgermeister Markus Günther und Ortsvorsteherin Ute Peter. Ortsvorsteherin Ute Peper und danach auch Bürgermeister Markus Günther haben hervor, dass der Ausbau und die Modernisierung von innerörtlichen Straßen ein zentrales Element sinnvoller Infrastrukturförderung seien. Straßen seien lebensnotwendig.

Rückblickend auf den Ausbau des Hainbergweges zeigte Bürgermeister Markus Günther auf, dass im Oktober 2012 die Bauabnahme für den Ausbau des Hainbergweges in der Ortslage von Gottersdorf bereits von Vertretern der Stadt Walldürn, der Teilnehmergemeinschaft der laufenden Flurneuordnung und des Landratsamtes, Fachdienst Flurneuordnung stattgefunden habe, nachdem zuvor im Juli 2012 die Straßenbauarbeiten im Rahmen der Flurneuordnung in Gottersdorf begonnen hätten, nachdem die schon seit langer Zeit geplante Baumaßnahme zuvor aufgrund von Finanzierungsproblemen bei den Eigenmitteln mehrmals verschoben wurden.

In enger Abstimmung zwischen dem Fachdienst Flurneuordnung, der Teilnehmergemeinschaft, der Stadt Walldürn und den Anliegern seien die Baumaßnahmen bis Ende 2012 erfolgreich durchgeführt worden, wobei der 280 Meter lange neue Hainbergweg eine neue Asphaltdecke erhalten habe, beiderseits begrenzt mit Randsteinen.

Die Ausbaukosten des Hainbergweges hätten sich auf rund 145 000 Euro belaufen und finanziert worden seien diese Kosten durch Flurneuordnungsgeldern von Bund und Land sowie mit finanziellen Eigenmittel der Teilnehmergemeinschaft. Die Stadt Walldürn habe diese Eigenmittel zur Senkung der Teilnehmerbeiträge freiwillig übernommen. Mit dem Ausbau der Hainbergstraße habe Gottersdorf eine neue Visitenkarte erhalten, denn das Ortsbild werde durch die neue Ortsstraße deutlich aufgewertet.

Dankesworte von Bürgermeister Markus Günther im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme galten insbesondere den Grundstückseigentümern für das Abtreten von Gelände in Teilen des Ausbaubereiches, allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Gemeindeverwaltungsverbandes, dem Gemeinderat, dem Land, dem Regierungspräsidium, dem Kreis, Ortsvorsteherin Ute Peper, dem Ortschaftsrat sowie den Planern, dem Dorfentwicklungsplaner, den beteiligten Firmen und allen weiteren an der Baumaßnahme Beteiligten.

Nachdem dann noch MdB Alois Gerig ein Grußwort an die Gottersdorfer gerichtet hatte erfolgte nach den Fürbitten der Gottersdorfer Dorfjugend die Weihe durch Stadtpfarrer Josef Bregula. Mit dem Durchschneiden des Absperrbandes am nördlichen Beginn der Ausbaustrecke des Hainbergweges durch Bürgermeister Markus Günther, Ortsvorsteherin Ute Peter, MdB Alois Gerig, Dipl.-Ing. Thomas Withopf, den TG-Vorsitzenden Josef Bleifuß sowie die beiden Leitenden Ingenieure des Fachdienstes Flurneuordnung des Neckar-Odenwald-Kreises, Manfred Wienhof und Friedrich Bopp wurde die Straße auch offiziell frei gegeben. Nach den Dankesworten von Ortsvorsteherin Ute Peper wurde im Garten des "Schüssler-Hauses" auf die neue Straße angestoßen. Die Gäste wurden dabei von der Dorfjugend Gottersdorf in hervorragender Weise bewirtet.