Walldürn-Neusaß. (kn) Rund 100 Teilnehmer machten sich auf die Runde des glänzend präparierten Kurses, um über zwei Tage die Clubmeister 2014 des Golfclubs Glashofen-Neusaß auszuspielen. Dabei hatten die Herren mit drei Runden an den beiden Tagen das größte Pensum zu absolvieren.

Für die erste Runde benötigte Ivan Papic 78 Schläge (fünf über Par) und konnte sich mit zwei Schlägen Vorsprung an die Spitze des Feldes setzen. Knapp dahinter folgten mit Runden von jeweils 80 Schlägen Alfred Achilles, Christian Edelmann, Samuel Rowland und Wolfgang Ziesler auf dem geteilten zweiten Platz. Besonders erfreulich war dabei die hervorragende Leistung des 15-jährigen Nachwuchsspielers Christian Edelmann, der bereits während der gesamten Saison durch hervorragende Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Auch die geteilten Drittplatzierten Maximilian Hebenstreit und Vorjahressieger Oliver Niendorf konnten sich mit drei Schlägen Rückstand auf den Führenden noch berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen. Alles deutete auf einen besonders spannenden Verlauf der Clubmeisterschaften hin.

In der zweiten Runde war Oliver Niendorf bestens aufgelegt und erzielte mit einer 75 (zwei über Par) das beste Ergebnis vor Julian Schmitt (77 Schläge), Andreas Munz (78 Schläge) und dem Führenden Ivan Papic (79 Schläge). Damit konnte sich der Amorbacher Oliver Niendorf mit einem Schlag Vorsprung an die Spitze des Feldes setzen, und zwischen den beiden entwickelte sich zunächst ein spannender Zweikampf. Am Schlusstag leistete sich Niendorf in der dritten Runde mit 75 Schlägen fast keine Fehler und sicherte sich am Ende mit sechs Schlägen Vorsprung seinen zweiten Clubmeistertitel.

Die Ergebnisse Herren: 1. Platz Oliver Niendorf (81 + 75 + 75 = 231 Schläge), 2. Platz Ivan Papic (78 + 79 + 80 = 237 Schläge) Damen: 1. Platz Vanessa Hohm, 2. Platz Evi Mewes Senioren: 1. Platz Ulrich Hebenstreit; 2. Platz Hans-Joachim Schmidt Seniorinnen: 1. Platz Birgit Lang, 2. Platz Elisabeth Schenkel Jugend: 1. Platz Tizian Busch, 2. Platz Yannik Schneider

Bei den Damen übernahm Favoritin Vanessa Hohm mit einer sehr guten Runde von 80 Schlägen die Führung und konnte sich mit sechs Schlägen Vorsprung auf Evi Mewes an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzen. Auch in der zweiten Runde zeigte sie eine sehr solide Leistung und errang am Ende ungefährdet ihren siebten Clubmeistertitel der Damen.

Die begehrten Trophäen erhielten die glücklichen Sieger und Zweitplatzierten anschließend aus der Hand von Präsident Ronald Schneider. Er dankte allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, die durch ihren Einsatz wieder für einen reibungslosen Ablauf der Clubmeisterschaften gesorgt hatten.