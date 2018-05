Buchen. (tra) Wird der Goldene Mai wirklich golden? Oder muss man sich auf ein verregnetes Einkauffest einstellen? Diese Fragen stellten sich in der letzten Woche wohl viele Buchener, während sie den Dauerregen beobachteten. Aber Petrus zeigte sich gnädig: Als Bürgermeister Roland Burger am Samstagvormittag mit einem gezielten Hammerschlag das Bierfass anstoch, die ersten Krüge füllte und so den 46. Goldenen Mai eröffnete, strahlte die Sonne vom Himmel."Wir haben die laue Luft und die Sonnenstrahlen extra bestellt", meinte das Stadtoberhaupt augenzwinkernd. "Genießen Sie den Goldenen Mai in der Innenstadt und nutzen Sie die Angebote der Aktivgemeinschaft", lud Burger die Bevölkerung ein.

Nachmittags, die Sonne lachte immer noch vom Himmel, füllte sich dann auch die Buchener Innenstadt. Die Menschen bummelten durch die Fachgeschäfte, machten es sich auf den Sitzgelegenheiten der bewirtenden Vereine und Metzgereien gemütlich und blieben an den über 50 Ständen der Markthändler stehen.

Stehen blieben die Besucher natürlich auch vor der Showbühne am Alten Rathaus, wo sich am Samstagnachmittag (fast) alles um das Tanzen drehte: Die Frauen und Mädchen der Orientalischen Tanzkunstschule von Emel Akgül verzauberten die Zuschauer anmutig mit Schleiertänzen und freuten sich über den großen Applaus.

Danach stürmte der Tanznachwuchs die Bühne. Rund eine Stunde lang zeigten einige Jugendliche, aber vor allem Kinder und Kleinkinder, was sie im Tanzunterricht der Tanzschule Michaela Metz lernen. Die Kinder waren - ebenso wie die vielen zuschauenden Eltern - stolz auf ihre Auftritte und präsentierten sich selbstbewusst.

Das Samstagsprogramm auf der Bühne rundete dann Zauberer "Bennini" mit Magie ab. Schon vor seinem Auftritt war "Bennini" in der Innenstadt, unterhielt sich mit den Kindern und schenkte ihnen Luftballonfiguren, was natürlich sehr gut ankam.

Die Buchener Fachgeschäfte waren am Goldenen Mai jeweils bis 18 Uhr geöffnet. So konnten die Festbesucher im "Kaufhaus Buchen", unter dessen symbolischem Dach in der Innenstadt sich über 40 Fachgeschäfte befinden, stöbern und einkaufen.

Marko Eichhorn, der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, appellierte bei der Eröffnung an die Bevölkerung, die Angebote der Geschäfte in der Innenstadt zu nutzen: "Ob und wie lange dieses schöne Kaufhaus funktioniert, liegt nicht an den Händlern und deren Angeboten. Es liegt an uns allen", sagte Eichhorn. Er führte aus, dass nicht die großen Online-Händler dafür verantwortlich seien, wenn das "Kaufhaus Buchen" an Attraktivität verliert. Jeder Kunde könne sich gegen eine Bestellung im Internet entscheiden und sich stattdessen dafür entscheiden, das Produkt in Buchen zu kaufen. "Es liegt an jedem von uns selbst", unterstrich der Aktivgemeinschaftsvorsitzende.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU), der ebenfalls an der Eröffnung teilnahm, stärkte ihm den Rücken: "Das regionale Wirtschaftswunder funktioniert nur, wenn wir lokal kaufen und konsumieren. Die Angebote in Buchen sind gut", betonte Gerig.

Und am Festsonntag lockten diese Angebote viele Besucher nach Buchen. Obwohl Petrus es nicht mehr so gut meinte und Regenschauer über den Goldenen Mai hinwegzogen, bummelten etliche Leute durch die Innenstadt.

Um die Mittagszeit trotzte die Odenwälder Trachtengruppe dem Regen und stemmte sich mit fröhlichen Maitänzen gegen das Nass von oben. Und danach wurde es extrem sportlich: Die Tanzfabrik Mudau und WellVita Buchen zeigten ihr schweißtreibendes Programm aus Zumba und World-Jumping, während in der Nähe der Bühne die Bigband der Musikschule schon ihre Notenständer aufbaute - mit ihr und der Stadtkapelle klang der diesjährige Goldene Mai aus.