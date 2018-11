Von T. Radan und A. Brosch

Buchen/Walldürn. "Wir wollten einfach mal wissen, was die Mitarbeiter den ganzen Tag über machen und wie es hier hinter den Kulissen ausschaut. Deswegen haben wir uns bei OBI angemeldet", erzählen die Mädchen, die im Obergeschoss des Baumarkts gerade an einem kleinen, hölzernen Kräutergärtchen für den Hausgebrauch werkeln.

Gestern war wieder der bundesweite "Girls’ Day" - Mädchen ab der fünften Klasse konnten Berufe testen, in denen nach wie vor nur wenige Frauen arbeiten. An diesem Tag standen den Schülerinnen viele Türen in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften, Forschung und Wissenschaft, Informatik und Handwerk offen. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis nahmen wieder viele Betriebe teil. Stellvertretend haben wir den Mädchen bei OBI, im Fachdienst Vermessung des Landratsamts und der Bundeswehr über die Schulter geschaut.

Bei OBI in Buchen lernten die Mädchen die Bereiche Garten, Bauen, Technik und Wohnen kennen. Bei einer Rallye durch den Baumarkt stellten sie den Einzelhandelskaufleuten Fragen und lernten so den Beruf kennen. Zudem darf in einem Baumarkt natürlich das Handwerk nicht fehlen: Die Mädels bastelten eine Pflanzkiste für Küchenkräuter, die sie dann natürlich mit nach Hause nehmen durften. "Rund 50 Prozent der Buchener Mitarbeiter sind Frauen", berichtet Marktleiter Andreas Haaker. Vor allem in Gartenbereich sowie an den Kassen gibt es viele Frauen. "Wir wollen aber auch die klassischen ,Männerbereiche’ wie Technik und Bauen noch mehr an die Frau bringen", sagt der Marktleiter.

Beim Fachdienst Vermessung wird es zunächst einmal historisch. Fachdienstleiter Thomas Wittlinger stellt ein Zitat aus dem Jahr 1927 vor: "Wohl zu beachten ist, dass weibliche Personen den Unbilden der Witterung, denen die Geometer bei ihren Feldarbeiten häufig ausgesetzt sind, und den sonstigen mit diesem Beruf verbundenen körperlichen Anstrengungen nicht gewachsen sind." Diese Worte stammen von Oberregierungsrat Hermann Haller, der sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass Frauen als Vermessungsingenieure arbeiten können. Haller wollte Frauen nicht zur Staatsprüfung zulassen. Aber eine mutige Frau, Anna Brommer, blieb hartnäckig - und wurde 1928 die erste Vermessungsingenieurin Deutschlands. Heute sind Aussagen wie die des Oberregierungsrats natürlich nicht mehr vorstellbar. Dennoch hat es lange gedauert, bis Frauen im Bereich Vermessungstechnik etabliert waren: Nach Anna Brommer begann in Deutschland erst im Jahr 1971 wieder eine Frau ein Studium der Geodäsie.

Beim Fachdienst Landwirtschaft in Buchen arbeiten aktuell sechs Frauen als Vermessungstechnikerinnen. Beim "Girls’ Day" konnten die Mädchen testen, ob der Beruf der Vermessungstechnikerin ihnen liegt: Sie lernten am PC das Geoinformationssystem kennen und am Nachmittag stand Außendienst an: Mit Alexandra Füger und Ilona Rothengaß waren sie draußen unterwegs und konnten so den Beruf in der Praxis testen.

Über einen der vielseitigsten Arbeitgeber - die Bundeswehr - informierten sich beim Walldürner Logistikbataillon 461 rund 20 Mädchen. Am frühen Morgen wies Oberstleutnant Marko Dietzmann auf die Einsatzziele der Bundeswehr hin und stellte die Nibelungen-Kaserne vor: Das Logistikbataillon nimmt Versorgungsaufträge für die Einheiten wahr. Oberfeldwebel Andreas Wertenbruch informierte als Karriereberater über Ausbildungs- und Studiengänge bei der Bundeswehr: "Bei uns kann man über 60 Berufe erlernen und 30 Studiengänge absolvieren", ließ er wissen. Innerhalb der fünf Organisationsbereiche Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst seien "Berufsbilder für nahezu jedes Interessengebiet" zu finden.

Neben der Verpflichtung als Zeitsoldatin können die Mädchen auch den zwischen sieben und 23 Monaten andauernden freiwilligen Wehrdienst ins Auge fassen. Dieser böte sich besonders "zwischen Schule und Studium" an, verdeutlichte Wertenbruch.

Teamarbeit sei ein wichtiger Faktor: "Bei der Bundeswehr müssen alle Teamplayer sein - Kameradschaft heißt das Stichwort!", erklärte der Karriereberater den Schülerinnen. Ferner müsse man für den Eintritt mindestens 17 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein. Da man beim Militär körperlich fit sein sollte, machte Wertenbruch auf ein speziell in letzter Zeit akutes Thema aufmerksam: "Magersucht als Argument gegen die Einstellung ist inzwischen häufiger anzutreffen als Übergewicht!", mahnte er.

Nach einer Fragerunde, an der sich die Mädchen rege beteiligten, fuhr man im Tross auf den Standortübungsplatz. Dort konnten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Bundeswehr - vom "Zetros" über den "Dingo" bis hin zum "Multi"-Transporter - besichtigt werden.

Außerdem warteten Mitfahrgelegenheiten im "Multi": Hier ging es munter über Stock und Stein, bis sich das schwere Fahrzeug über eine Kuppe bedrohlich aussehend in die Luft reckte.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es direkt an die Einweisung in das Funkgerät, ehe eine Station in der Kaserne über das Leben in der Gemeinschaft aufklärte: Mehrbettzimmer seien dort genauso selbstverständlich wie frühes Aufstehen und das Tragen von Uniformen. Eine "Hindernisbahn" und die in der Instandsetzungshalle angebotene "Radwechsel-Station" rundeten den informativen Tag bei der Bundeswehr ab.