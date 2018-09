Höpfingen. (jam) "Als Dachdecker haben wir unsere Hauptproduktion vor Ort - auf dem Dach", sagt Johannes Ott über sein Handwerk. Platzprobleme sollten das Dachdeckerunternehmen also eigentlich nicht plagen. Aber die Höpfinger Firma mit 18 Mitarbeitern hat inzwischen ihre Lagerkapazitäten erschöpft. "Wir platzen hier im Mantelsgraben aus allen Nähten", erklärt Ott im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Auch deshalb habe er schon immer ein Auge auf das Objekt gegenüber geworfen gehabt: eine Lagerhalle. Und als sich die Gelegenheit bot, hat er gleich Nägel mit Köpfen gemacht.

"Wir, die Familie Ott, haben die Halle gekauft. Die Johannes Ott GmbH und die Kuhn GmbH gehen nun als Mieter in das Objekt", sagt der Dachdeckermeister. Zuvor hatte dort bis März die Firma Stechert unter anderem patentierte Podestsysteme aus Gipsplatten produziert. Noch ist die Halle nicht komplett ausgeräumt. Ott plant aber, in den kommenden Tagen mit einer kleinen Spenglerei in einen Teil der Halle zu ziehen. "Den Rest nutzen wir als Lager", so sein Plan.

Der Rest - das ist allerdings nicht die gesamte Halle. Denn auch die Firma Kuhn hat akute Platznot - vor allem bei Büroräumen. Deshalb mietet Geschäftsführer Jürgen Kuhn ab Mitte Mai einen Teil der neuen Ott’schen Lagerhalle. Zusätzlich zu den 15 Büroarbeitsplätzen will er bis Ende Juni einen Teil der Produktion in die rund 100 Meter entfernte Halle "auslagern".

Eine "glückliche Fügung" ist diese Lösung aber auch für das Familienunternehmen, weil sie mit der Rückkehr der Soldaten eine hauptsächlich als Lager genutzte Halle in der Hardheimer Kaserne verlassen müssen. "Wir wissen seit zwei Wochen inoffiziell, dass wir keine Möglichkeit haben, dort zu verlängern", erklärt Kuhn auf Anfrage der RNZ. Das dort gelagerte Material kann dann zurück zum Firmensitz im Mantelsgraben, da sich durch den Umzug der Haustechnik und der Maschinenfertigung "Edelstahl" in die angemietete Halle Kapazitäten auftun.