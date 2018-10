Höpfingen. (WB) Durch die Wahl des Gemeinderats Adalbert Hauck zum neuen Gemeindeoberhaupt der Gemeinde Höpfingen waren auch die Wahl eines neuen Stellvertreters sowie für Änderung bei der Zusammensetzung der Ausschüsse im Gemeindeparlament erforderlich. So rückte als neues Mitglied auf der CDU-Bürgerliste Martin Sauer nach. Die Verpflichtung von Martin Sauer sowie die Wahlen für die Neubesetzung der Ausschüsse im Gemeinderat standen dann auch im Mittelpunkt der ersten öffentliche Gemeinderatsitzung unter Bürgermeisters Adalbert Hauck.

Bürgermeister Adalbert Hauck verpflichtete als Nachrücker für ihn Martin Sauer zum neuen Mitglied im Gemeinderat. Als neuen ersten Bürgermeister-Stellvertreter, wählte das Gremium auf Vorschlag der CDU-Bürgerliste in geheimer Abstimmung Andreas Fürst bei zehn Ja-Stimmen und vier Enthaltungen. Ferner wurden die Ausschüsse neu besetzt.

Als erste Amtshandlung oblag es Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, bei der Wahl von Bürgermeister Hauck zur Bestellung des Eheschließungsstandesbeamten den Vorsitz zu übernehmen. Der Rat stimmte der Bestellung von Bürgermeister Hauck zum Eheschließungsstandesbeamten einstimmig zu.

Einigkeit im Gemeinderat herrschte auch beim beim letzten Tagesordnungspunkt "Ersatzbeschaffung eines Gasheizgerätes für die Vereinsscheune des DRK-Ortsvereins. Im Sommer wurde ein Defekt entdeckt. Das DRK unter der Regie des Vorsitzenden Norbert Kuhn musste beim Versuch, den Schaden zu beheben, feststellen, dass eine Reparatur nicht möglich sei. Inzwischen habe die Firma Kuhn ein Angebot für eine Neubeschaffung eingeholt. Die Kosten für die Gasbrennwert-Heizung mit Zubehör und Montage belaufen sich auf 4078 Euro. Um die Kosten für die Montage in Höhe von 1 023 Euro einzusparen, habe nun das DRK abgeboten, die Montage von dem Heizungsmonteur Jens Eiermann selbst durchzuführen. In diesem Zusammenhang wies Norbert Kuhn darauf hin, dass das DRK seit 2005 die Kosten für die Wartung der Heizung in Höhe von 1877 Euro aus der eigenen Tasche bezahlt habe.

Nach diesen Erläuterungen stimmte der Gemeinderat einstimmig der Ersatzbeschaffung der Gasbrennwert-Heizung samt Zubehör und Installationsmaterial im Wert von 3055 Euro sowie dem Einbau der Heizung durch den DRK-Ortsverband zu.

Bei einem Vor-Ort-Termin am Friedhof stand das Projekt "Sanierung und Neugestaltung des Friedhofes Höpfingen" im Mittelpunkt. Dort herrscht seit eiiger Zeit Stillstand. Bürgermeister Hauck hat diese Maßnahme nun zur Chefsache erklärt, um sie weiter voranzutreiben. Erste Station dieser etwa 60-minütigen Begehung war der neu gestaltete Parkplatz hinter dem Anwesen Hahn westlich des Friedhofs. Hierbei stellte der Bürgermeister mit Hilfe einer "Verkehrsschau" fest, dass man die vorgesehene Einfahrt etwas verbreitern müsse. Dies könne man erreichen, wenn man die vorhandene Mauer etwas in Richtung Osten drücke.

Zu überlegen sei auch, ob man einen direkten, kleinen Mauerdurchgang vom Parkplatz zum Friedhof schaffen wolle. Ein Schwerpunkt bei der Begehung bildete das Anlegen von Urnengräbern. Da immer mehr Urnengräber benötigt würden, so der Bürgermeister, sei eine neue Planung erforderlich.

Die bereits beschlossene Anlage von Urnengräbern im Bereich der bisherigen Mauer gegen Westen werde nicht ausgeführt. Jedoch seien in der vorletzten Grabreihe unten in Richtung Osten genügend Plätze frei, um mehrere Urnengräber anzulegen. Die Fertigstellung dieser Anlage soll noch vor Allerheiligen erfolgen. Ferner soll die Mauer zur Bundesstraße 27 hin bald im Bereich der ersten Urnenwand fertiggestellt werden, damit das Ganze auch ein ansehnliches Bild bekomme. Denn der gegenwärtige Zustand sei abschreckend.

Stolperfallen befinden sich, wie Bürgermeister bei der nächste Station ausführte, im Bereich vor der Leichenhalle und entlang des Weges. Um diese Unebenheiten zu beheben, müsse das Pflaster gerichtet und eventuell neues Gitterpflaster gelegt werden.

Über die Planung des Bereichs der Parkplätze an der Bundesstraße 27, des Weges zum neuen Parkplatz und der Anlage des Parkplatzes selbst müsse die Gemeinde einen Bauantrag stellen. Mit der Erstellung soll das Ingenieurbüro Michel beauftragt werden.