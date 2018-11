Das ortsbildprägende Gerätehaus ist in die Jahre gekommen. Foto: W. Böhrer

Höpfingen. (WB) Das Feuerwehrgerätehaus steht als "Dauerbrenner" auf der Wunschliste. Das Thema "Spritzenhaus" ist über die Jahrzehnte hinweg eine unendliche Geschichte. Erst der Bau und dann immer wieder ein Umbau vom Umbau. Das Spritzenhaus war eigentlich von der Gründung der Feuerwehr Höpfingen bis heute permanent Gegenstand zahlreicher Debatten in Generalversammlungen und außerordentlichen Sitzungen der Feuerwehraktiven mit den jeweiligen Bürgermeistern der Gemeinde.

Bereits im Januar 1929 taucht das Vorhaben des Baus eines Feuerwehrgerätehauses in der Generalversammlung auf. Damals stellte Bürgermeister Eustach Schell in Aussicht, in den nächsten Jahren die Unterkunft für die Feuerwehrgeräte zu verbessern.

1932 beginnt man mit dem Bau eines neuen Spritzenhauses, und an der Herbsthauptübung des gleichen Jahres konnte die Wehr die Löschgeräte "unter Musikklängen" in das neu erbaute Spritzenhaus überführen. Die Einweihungsfeierlichkeiten fanden aber erst am Pfingstsonntag 1933 statt.

Im Juli 1964 wurde mit den erforderlichen Abbrucharbeiten für den Umbau des Gerätehauses begonnen. Im September kündete die Sirene vom Turm des Gerätehauses an, dass die Arbeiten unter Dach und Fach sind.

Eingeweiht wurde das umgebaute und neu renovierte Gerätehaus 1966 von Pfarrer Ernst Schuhmacher, eingebettet in das große Heimatfest vom 23. bis 31. Juli. Die Renovierung wurde als Gemeinschaftswerk gewürdigt, zumal das Gebäude von der Feuerwehr und dem DRK genutzt wurde.

Das ortsbildprägende Gerätehaus, bereits vor längerem in die Jahre gekommen, wurde 1991 zusammen mit dem DRK erneut umgebaut und renoviert, so dass es wieder für die Alltagsarbeit tauglich war. Insgesamt ist die Wehr gegenwärtig auf einem guten Stand, doch stehen noch einige Beschaffungen ganz oben auf der Wunschliste, wie Rainer Wagner in der Chronik vermerkte. Die Ersatzbeschaffung für das 1975 erworbene LF 16 sowie ein MTW. Als Sorgenkind ersten Ranges gilt ein neues Gerätehaus (Baujahr 1932), denn das Einfahren mit dem Löschfahrzeug erfordert Millimeterarbeit, und außerdem ist der Zustand des Gebäudes an der B 27 nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ein Neubau ist unstrittig.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Gemeindehaushaltes hat der Bau schon seinen Platz gefunden. Jetzt fehlt jedoch noch der Ansatz im Etat und ein nachhaltiger Zuschuss aus einem Fördertopf des Landes. "Dann", so Chronist Rainer Wagner, wäre das Projekt im Einklang mit der "Muskelkraft der Wehrmänner zu stemmen".

Wer 100 Lenze zählt, kann ein Jubiläum auch zweimal feiern. Am Freitag, 19. Oktober, gibt ein Festbankett um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum mit Reden, Rückblick vor geladenen Gästen den Startschuss. An diesem Tag stehen auch Ehrungen für 40 Jahre Dienst bei der Feuerwehr an und auch der Kreis ehrt verdiente Wehrmänner.

Der zweite Teil des Jubiläums steigt dann an zwei Tagen im November mit dem richtigen Festprogramm am 3. und 4. November in der Obst- und Festhalle mit einer Großübung und dem Schwerpunkt auf der Geselligkeit und Feierns.

Festprogramm zur 100-Jahr-Feier:

Samstag, 3. November: 13.30 Uhr: Großübung mit der Abteilungswehr Waldstetten, der DRK-Bereitschaft Höpfingen und den Feuerwehren aus Walldürn und Hardheim. - 18.30 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche unter Mitwirkung der Trachtenkapelle Höpfingen. - 19.45 Uhr: Fackelzug zur Festhalle mit der Trachtenkapelle Höpfingen und der Musikkapelle Waldstetten. - 20.30 Uhr: Begrüßung der Gäste, anschließend Tanz- und Unterhaltungsmusik mit "Dany"

Sonntag, 4. November: 10.30 Uhr: Frühschoppen. - 11.30 Uhr: Mittagessen. - 14 Uhr: Festbetrieb mit Kaffee und Kuchenbar.- 15 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Jugendkapelle Höpfingen, Vorführungen mit dem Rauchhaus des Landesfeuerwehrverbandes mit Rauch, Rauchmeldern, Druckbelüftung und einer Bilderschau.