Mudau. (lm) Aufgrund rechtzeitiger Planungen und Investitionen wird in der Gemeinde Mudau der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 1. Lebensjahr und Ü 3 im kommenden Kindergartenjahr voll eingelöst. Nicht ohne eine gewisse Zufriedenheit ob dem Erreichten beschloss nun der Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger den Kindergartenbedarfsplan für die beiden Standorte in Mudau und Schloßau.

Wie Hauptamtsleiter Herbert Knapp vorstellte, werden im Kindergarten Mudau 2 Regelgruppen, 1 Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7 bis 16.15 Uhr), 1 Gruppe mit Ganztagesbetreuung, 1 Mischgruppe U 3 und Ü 3 sowie eine Kleinkindgruppe U 3 vorgehalten. In allen vorgenannten Betriebsformen wird auch eine Ganztagesbetreuung angeboten.

Für den Kindergarten in Schloßau gilt 1 Regelgruppe/VÖ-Gruppe (flexibel), 1 Altersmischgruppe (verlängerte Öffnungszeit) U 3 und Ü 3 sowie 1 Krippengruppe mit zehn Plätzen im Nebengebäude.

Gesichert ist auch im Verwaltungshaushalt die Finanzierung für das Sanierungsprogramm 2014 im Rahmen der Straßen- und Wegeunterhaltungen. Nach erfolgter Submission vergab man für 100.129 Euro den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten an die Firma HF Bau aus Balsbach. Die Arbeiten sollen im Juli und August ausgeführt werden. In diesem Sanierungsprogramm beinhaltet sind der Alte Galmbacher Weg in Waldauerbach, die Gemeindeverbindungsstraße Waldauerbach zur Landesstraße, der Biemersweg in Langenelz, die Wanderbahn Mudau - Langenelz, die Joachim-Schulze-Straße mit Einmündungsbereich im Sand und der Buchweg im Bereich der Einmündung Stichweg.

Auf den neuesten Stand sollten auch alle an die Kläranlage Mudau angeschlossenen Ortsteile bezüglich der Wasserkanäle gebracht werden. Die Entscheidung, das Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim mit der Überarbeitung der Allgemeinen Kanalpläne für alle Ortsteile zum Preis von 34.000 Euro zu beauftragen, wurde auf die nächste Sitzung verschoben. Denn Gemeinderat Schölch stellte den Antrag, die Ortschaften, die aktuell sind wie z. B. Reisenbach und Mörschenhardt abzuziehen, was die Verwaltung noch einmal prüfen lassen will.

Weiter wurde das Ingenieurbüro Wolfgang Niemesch aus Mudau als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator für die Baumaßnahmen "Ausbau der Prof.-Albert-Straße" in Steinbach zum Preis von 5355 Euro und für die Erschließung des Baugebiets "Brückengut III" in Mudau für 4165 Euro beauftragt.

Wieder einmal mit dem viel diskutierten Thema "Weihnachtsbaumkulturen" musste sich der Gemeinderat befassen. Nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz für Baden-Württemberg bedürfen Weihnachtsbaumkulturen und Kulturen für die Gewinnung von Schmuck- und Zierreisig einer Genehmigung durch die Untere Landwirtschaftsbehörde des Landratsamtes. Um aber die teilweise ausufernden Entwicklungen von Weihnachtsbaumkulturen in Mudau besser steuern zu können, gibt das Gesetz der Gemeinde die Möglichkeit, Satzungen für bestimmte Gebiete zu erlassen, in denen solche Kulturen nicht angelegt werden dürfen.

Nach vorangegangenen Beratungen wurde nun die Einleitung eines Verfahrens zur Erstellung von Satzungen über Weihnachtsbaumkulturen für die Gemarkungen Donebach, Mörschenhardt, Mudu, Reisenbach und Steinbach beschlossen. Mit der Erstellung einer Satzung wurde das Ing.-Büro für Umweltplanung Walter Simon aus Mosbach beauftragt. Man rechnet mit maximal einem Jahr Dauer.

Als geplante Maximalkosten fallen hierfür als größter Posten 9200 Euro für die Gemarkung Steinbach an, die auch als erste Leistung abgerufen werden soll. Weitere Finanzierungssätze errechnen sich mit 5200 Euro für Donebach, 6400 Euro für Mudau, 7300 Euro für Mörschenhardt und 6600 Euro für die Gemarkung Reisenbach. Hans Slama drängte zur "Realisierung aus einem Guss" mit Finanzierung im Nachtragshaushalt, was das Gremium auch einstimmig befürwortete. Während des laufenden Verfahrens werden alle eingehenden Anträge zur Aufforstung von Weihnachtsbaumkulturen abgelehnt.

Der Gemeinderat bestätigte die Ergebnisse von Wahlen für die Führungen der Abteilungsfeuerwehren in Langenelz und Scheidental (Feuerwehr Abteilung Langenelz) Abteilungskommandant Holger Münch, Stellvertreter Rudolf Reichert. (Feuerwehr Abteilung Scheidental) Abteilungskommandant Cornel Schwab, 1. Vertreter Johannes Kreis und 2. Stellvertreter Christian Brenneis.

Die Bürgerfragestunde nutzten die Anwohner der Amorbacher Straße zur Übergabe ihrer Unterschriftensammlung sowie der Auflistung ihrer Bedenken wegen der Verkehrssicherheit sowie Lösungsvorschläge zu übergeben. Dieser Punkt wurde unterstützt durch einen dringenden Antrag der FUB-Gemeinderäte sowie ihrer Kollegen Siegfried Buchelt, Wolfgang Niemesch und Stefan Galm mit der Forderung zahlreiche Punkte zur Temporeduzierung im Gremium zu behandeln (s. Extra-Artikel). Ortsvorsteher Slama erweiterte diesen Antrag auf Langenelz. Der Bürgermeister versprach, dass sich Verwaltung und Gremium der Problematik annehmen und sich bemühen werden, Abhilfe zu schaffen.

Dann wurde die Neugestaltung des Innenhofs an der bestehenden Metzgerei Wolfgang Hauk vorgestellt, die auch bei offener Sanierung der Mudverdolung durchführbar wäre. Angestrebt wurde von der Verwaltung die Klärung der Machbarkeit durch die Fachbehörde, wobei der Gemeinderat dem Bauantrag mit einer Gegenstimme sein Einvernehmen erteilte. Der Beschaffung des Ersatzfahrzeugs für die Feuerwehr Schloßau für rd. 30.000 Euro war in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt worden.

Bekannt gegeben wurde die Bestätigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2014 mit vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 770.000 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 857.000 Euro sowie vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von 297.000 Euro im Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeind für 2014 durch das Kommunalamt im Landratsamt. Weiter informierte der Bürgermeister, dass auch Mudau verpflichtet ist Asylbewerber aufzunehmen.