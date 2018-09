Buchen. Zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Buchener SPD im "Schwanen" in Hainstadt begrüßte Vorsitzender Dr. Eberhard Barth die zahlreich erschienen Ortsvereinsmitglieder und bedankte sich nochmals ausdrücklich beim Wahlkampfteam für dessen vorbildlichen Einsatz beim Bundestagswahlkampf.

Max Fischer, neben Martin Trunk Koordinator der Arbeitsgruppe "Kommunalwahlen" teilte mit, dass am Samstag, 15. März, um 15 Uhr im "Prinz Carl" die Liste für die Gemeinderatswahl aufgestellt wird.

In einer PowerPoint - Präsentation ließ Dr. Barth nochmals die Ereignisse des vorangegangenen Jahres Revue passieren. Das wohl bedeutendste Ereignis für den SPD-Ortsverein Buchen war die Aufstellung und Einweihung des Willy- Brandt-Steines am Kreisel auf der Walldürner Höhe.

Klaus Rüdiger Müller berichtete in seiner Funktion als Mitgliederbeauftragter über die Mitgliederentwicklung. Der aktuelle Mitgliederstand zum Jahresende sei 52 gewesen. Interessant war der Hinweis, dass das Durschnittsalter der Mitglieder jetzt knapp unter 50 Jahre liege.

Johanne Müller trug danach den Kassenbericht vor. Trotz der beachtlichen Ausgaben, die der Wahlkampf verursacht habe, verfüge der Ortsverein dank einiger Spenden über ein zufriedenstellendes Guthaben, wobei anzumerken sei, dass im laufenden Jahr erhebliche Ausgaben für den Kommunalwahlkampf anstünden.

Geprüft wurde die Kasse von Ilse Weidner und Adolf Trunk. Ilse Weidner dankte Johanne Müller für ihre gute und zuverlässige Arbeit und ihr stetiges Bemühen, den Kassenstand "über Wasser" zu halten.

Max Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins und Stadtrat lobte das große Engagement und die Arbeit des scheidenden Vorsitzenden, die man kaum besser machen könne und verwies auf die großen Fußstapfen, die jetzt auszufüllen seien. Der so Gelobte parierte mit dem relativierenden Hinweis, dass er nur Schuhgröße 44 habe.

Auch Klaus Rüdiger Müller brachte in Gedichtform zum Ausdruck, dass in der zunächst auf ein Halbjahr angelegten und dann auf mehr als fünf Jahre ausgedehnte Interimszeit gute Arbeit geleistet wurde, wenn es auch da und dort nicht immer glatt gelaufen sei und bei manch heftig - hitzigen Auseinandersetzung die Rötung der eh schon roten Köpfe noch mehr zugenommen habe.

Die Leitung der anstehenden Wahlen übernahmen Burkhard Münch und Dr. Eberhard Barth.

Gewählt wurden: Nicole Ansorg als 1.Vorsitzende, Max Fischer und Dennis Niederer als Stellvertreter, Johanne Müller als Kassiererin, Klaus Rüdiger Müller als Schriftführer und Mitgliederbeauftragter, Markus Dosch als stellvertretender Schriftführer, Adolf Trunk und Ilse Weidner als Kassenprüfer. Als Beisitzer gewählt wurden: Burkhard Münch und Markus Dosch.

In ihrem Schlusswort bedankte sich die neugewählte 1. Vorsitzende für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und nannte in Stichworten die politischen Schwerpunkte, die sie ins Zentrum ihrer Arbeit stellen will.

Diese seien: Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich der sozialen Arbeit, insbesondere in der Pflege und in der Geriatrie. Gerechte Entlohnung nach dem Motto: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" und Verbesserung der Integrationshilfen für Zuwanderer.

Nicole Ansorg hoffte auf Unterstützung seitens der erfahrenen Genossen des Ortsvereins, Sie werde mit dem verjüngten Vorstand versuchen, mit neuen Ideen und dynamischem Zupacken die Buchener SPD weiterhin auf Erfolgskurs zu halten.