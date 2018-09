Buchen. (Wd) Auf seiner Rundfahrt besichtigte der Gemeinderat am Samstag auch mehrere Bauvorhaben in den Stadtteilen. So fuhr man mit dem Bus nach Hettingen, wo die Sporthalle um Trainingsmöglichkeiten für die Turnabteilung des FC Viktoria für rund 200 000 Euro erweitert werden soll. Daneben geht es um energetische Maßnahmen wie Heizung und Lüftung. "Sauber finanziert" sei das Projekt über Sportförderung und Ausgleichsstock, so der Bürgermeister.

An der Morrequelle soll für 70 000 Euro eine vom Leader-Programm geförderte Erholungs- und Freizeitanlage entstehen mit einer Boule-Bahn und Fitnessgeräten im Freien. Also ein Fitnesspark besonders für Senioren. Zudem soll dort, wo momentan kaum Wasser sichtbar ist, ein lebendiger Quellbach mit einer Kneippanlage entstehen, erklärte Dr. Hauck anhand von Detailplänen. Ortsvorsteher Volker Mackert informierte, dass es gar nicht so einfach war, Teile der Bevölkerung von den Plänen zu überzeugen. Anfänglich wurde da schon mit Konsequenzen gedroht, sollte jemand "Hand an die Morrequelle legen". "Wir haben viele Gespräche geführt, bis diese Lösung herauskam, die auch vom Ortschaftsrat einmütig gebilligt wurde", verriet er. In Hettingen wurden die Kriegsbeile begraben und rund um die Morrequelle ist Frieden eingekehrt.

Weiter ging es nach Rinschheim, wo im Baugebiet Lüß die einstige Erschließungsstraße in geringerer Breite ausgebaut werden soll als geplant, um nach Jahrzehnten dann die Maßnahme abrechnen zu können.

In Götzingen konnte man sich davon überzeugen, dass die Rekultivierung des Wasserwerksareals mit Renaturierung des Rinschbaches und Schaffung einer Teich- und Kneippanlage, die von der Nächstquelle gespeist wird, viel Lebensqualität geschaffen hat. Bürgermeister und Räte testeten das kühle Nass.

Ortsvorsteher Egbert Fischer freute sich, dass die Jugend mit der Anlage nicht nur pfleglich umgeht, sondern sogar bereit ist, diese zu säubern oder den Rasen zu mähen. Viel Bürgerengagement gibt es auch hinsichtlich der Sanierung der Sporthalle, wo bis zu 50 freiwillige Helfer Hand anlegen, um beispielsweise den alten Hallenboden aus den fünfziger Jahren zu entfernen. Derzeit sind Handwerker dabei, das neue Eichenparkett zu verlegen.