Mudau. (lm) Das Baugebiet "Brückengut III" befindet sich inzwischen im fünften Bauabschnitt, der eine Resterschließung gemäß des geänderten Bebauungsplans inklusive Fußweg und Pkw-Stellplätzen umfasst. Die Gemeinde Mudau rechnet hierbei mit Gesamtkosten von 770.000 Euro. Wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mitteilte, liegen die Kosten beim Straßenbau aufgrund der Schaffung von Pkw-Abstellplätzen in der Neuhofstraße insgesamt noch im Rahmen der Finanzierung.

Als Ergebnis einer vorangegangenen Ausschreibung durch das Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim erteilte der Gemeinderat nun der Firma Meny Bau aus Mosbach den Auftrag zur Erschließung des Baugebietes "Brückengut III" zum Preis von 647.420 Euro. Gleichzeitig erhielt die Netze GmbH Tauberbischofsheim den Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung in LED-Technik zum Bruttoangebotspreis von 24.423 Euro. Den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 9423 Euro wurde zugestimmt.

Auch in Scheidental entstehen aufgrund der guten Nachfrage insgesamt neun neue Bauplätze im Baugebiet "Neuer Garten II", die nun erschlossen werden. Gleichzeitig soll in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat die Straßenbeleuchtung mit LED-Technik realisiert werden. Beschlossen wurde nun die Vergabe der Bauarbeiten zur Erschließung zum Preis von 244.856 Euro an die Firma August Mackmull aus Muckental und die Vergabe der Beleuchtungsanlage an die Netze BW zum Preis von 8372 Euro.

Um die Betriebserweiterung der Firma LeuBe in Gestalt einer neuen Lagerhalle im Mudauer Industriegebiet zu ermöglichen, hatte man bereits den Bebauungsplan "Industriegebiet" erweitert. Zum Abschluss dieser Maßnahme ist jedoch noch eine Verlängerung der Industriestraße um rund 35 Meter in westliche Richtung erforderlich. In Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und der Firma LeuBe wurde nun der Bauauftrag als Anschlussauftrag an die Firma Meny Bau aus Mosbach für 30.532 Euro brutto erteilt. Die Erschließungskosten wurden von der Firma LeuBe zu 95 Prozent als Ablösevereinbarung übernommen. Gleichzeitig hat man vereinbart, dass die Maßnahme noch in diesem Jahr verwirklicht werden soll.

Ferner ging es um die notwendige Sanierung des Mudauer Rathauses, die von Dea Ecker vom Büro Ecker Architekten aus Buchen und dem Fachplaner H. Krantz vom Büro Rainer Metzger aus Weikersheim vorgestellt wurde. Dabei wurden die Vorgaben der Verwaltung hinsichtlich Herstellung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit sowie die Ertüchtigung der energetischen Anlagen und die Erfüllung der Brandschutzverordnung berücksichtigt. Hervorgehoben wurde auch der geplante Anbau eines Aufzuges im Hof, ein kompletter Austausch der Fenster unter Vorgaben des Denkmalschutzes. Außerdem soll durch eine neue Raumorganisation im Bereich des Melde- bzw. Sozialamtes auch das Standesamt im Erdgeschoss angegliedert werden. Im technischen Bereich stehen die Neuordnung der Beleuchtung in den Fluren und Büroräumen sowie eine Optimierung der Heizungsverteilung an. Die derzeit veranschlagten Sanierungskosten von rund 1,48 Millionen Euro umfassen die Honorare für Architektenleistungen von 194.102 Euro und für den Bereich Fachplanungsleistungen 82.980 Euro. Der Gemeinderat nahm das Sanierungskonzept zur Kenntnis und gab seine Zustimmung zur ersten Konzeptplanung. Gleichzeitig wurden das Büro Ecker mit der Ausführung der Architektenleistungen und das Ingenieurbüro Rainer Metzger Weikersheim mit den Ingenieursleistungen für die technische Ausrüstung beauftragt.

Weiter vergab das Gremium die Betonsanierungs- und Strahlarbeiten zur Sanierung der Minigolfanlage in der Freizeitanlage "Weller" in Mudau (vorwiegend die Spielbahnen) zum Auftragspreis von 12.981 Euro an die Firma Maler Kohlhammer aus Möckmühl. Die letzte Generalsanierung dieser Art war im Jahre 2001.