Gerichtstetten. Das teilweise baufällige Anwesen an der Abzweigung Altheimer Straße war vielen Bürgern und den Entscheidungsträgern in Gerichtstetten schon lange ein Dorn im Auge. Nach dem Abbruch des Wohnhauses im vergangenen Jahr folgt nun der Abriss der Scheune. Auf der frei werdenden Fläche soll dann ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen.

Wie Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach gegenüber der RNZ betonte, möchte sich die Dorfgemeinschaft bei der Neugestaltung des Areals einbringen, so dass das ganze Vorhaben möglichst kostengünstig ausfallen kann. Neben der Scheune in der Altheimer Straße stehen in Kürze weitere Abbrüche in der Gerichtstetter Straße und in der Sonnenstraße an. Dabei handelt es sich um die letzten Abbrucharbeiten im Zuge der Ortssanierung. Der Gemeinderat hatte die Arbeiten im Juli an die Firma Eckert Bauteam zum Preis von 174.335 Euro vergeben. rüb