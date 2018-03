Höpfingen. (WB). Zwei abwechslungsreiche Tage verbrachten am Wochenende 28 junge "Helden" des Jugendrotkreuz (JRK) Höpfingen. Die Jungen und Mädchen im Alter zwischen drei und 14 Jahren fanden sich am Samstagmorgen um 10 Uhr mit ihren Betreuern in der Vereinsscheune ein. Nach der Begrüßung wurde das Schlaflager eingerichtet. Danach spielte man in und um die Vereinsscheune bis zum Mittagessen verschiedene Spiele.

Nach der Stärkung bekamen alle Kinder unter fachkundiger Anleitung von Bernhard Streckert eine Gipsschiene an den Arm. Anschließend fand die Lagerolympiade statt. Hier mussten verschiedene Gruppenaufgaben gelöst werden: Wer zieht am schnellsten Einsatzkleidung an? Teebeutelweitwurf, Kerzen mit einer Wasserspritze löschen, Krankentragen-Parcours, Gegenstände merken und Dreibeinlauf.

Bei der anschließenden Auswertung lagen die Ergebnisse ganz eng beieinander, so dass alle als Preis ein Eis erhielten.

Da die Sonne sich gegen Abend auch noch zeigte, wurde eine Wasserschlacht gemacht, bevor ein Fingerfood-Buffet zubereitet wurde. Alle halfen fleißig mit. Aus Gemüse wurde u.a. ein Rotkreuzauto mit Verletzten, oder ein "Gurkenzug" kreiert. An der Feuerschale ließ man den Abend mit Stockbrot und Erzählen ausklingen.

Nach einer kurzen Nacht konnten die Frühaufsteher bis zum Frühstück spielen. Danach gestaltete jedes Kind einen Rucksack mittels Stoffdruck. Mit verschiedenen Motiven aus Kartoffelstempel und Korken entstanden bunte Unikate.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen war es auch schon wieder Zeit, die letzten Sachen einzupacken bevor die Eltern zum Abholen kamen. Die Gruppenleiter Michaela Greß, Ronja Weber, Beatrix Hilpert, Diana Nied, Kirstin Kuhn und Rebecca Eiermann dankten dem Vorstand und der Bereitschaft, insbesondere Jens Eiermann und Kim Weber für die Unterstützung während des Wochenendes. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass ein solches Wochenende auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll.