Am Mittwoch hatte die Tierschutzjugend eine Müllreinigung an der "Morre" vom Verkehrsübungsplatz bis zur Sparkasse durchgeführt. Dabei fiel dem Team ein spannender Fund in die Hände: Der aufgebrochene Tresor der Wimpina-Grundschule, der beim Einbruch entwendet wurde (die RNZ berichtete), wurde in der Morre am Bahndamm entdeckt. Auch Schülerausweise waren dabei. Der Tresor wurde der Polizei übergeben und die Ausweise nachgeliefert. tsb/Foto: M. Decker