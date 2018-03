Von Janek Mayer und Götz Münstermann

Buchen. "Präsident Obama verbietet den Fahneneid an allen Schulen" und "Papst Franziskus schockiert die Welt: Er unterstützt Trump als Präsident" - solche Falschmeldungen waren bislang vor allem ein amerikanisches Phänomen. Dass "Fake News" auch nicht vor dem Neckar-Odenwald-Kreis haltmachen, beweist ein verfälschtes Bild, dass seit Mittwochabend die Runde auf WhatsApp und Facebook macht.

Das unscharfe Bild zeigt das Ortsausgangsschild von Buchen in Richtung Walldürn. Oder besser gesagt: "Waldürn". Denn die Nachbarstadt wird auf dem Schild angeblich nur mit einem "L" geschrieben. Vor Ort zeigt sich aber schnell: Das Schild ist korrekt. Der Fehler wurde mit einem Grafikprogramm nachträglich in das Bild eingearbeitet.

Stein des Anstoßes: Das manipulierte Bild weist den Weg nach "Waldürn". Foto: zg



Dass sich das bearbeitete Bild so schnell auf den sozialen Netzwerken verbreitet hat und bereitwillig geteilt wurde, liegt mitunter daran, dass ebendieses Ortsschild vor kurzem tatsächlich Rechtschreibfehler aufwies. Statt im Neckar-Odenwald-Kreis war die Stadt Buchen im "Necker-Oderwald-Kreis" verortet.

Mit lustigen Kommentaren, aber auch mit Spott und Häme für die Verantwortlichen reagierten daraufhin viele Nutzer im Internet. Sie gingen sogar so weit, Entlassungen zu fordern. "Da hört der Spaß auf", sagt Hubert Kieser, Technischer Dezernent bei der Stadt Buchen. So ein Fehler wie beim ersten Schild könne ja mal passieren. "Aber die Kommentare sind schon erstaunlich und zuweilen eine Unverschämtheit", ergänzt er.

Spott und Häme sind jedoch fehl am Platz: Das Ortsschild hat weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite einen Rechtschreibfehler. Foto: Janek Mayer

Die Stadt Buchen reagierte schnell, ließ das Schild in der Walldürner Straße und ein weiteres in Hettingen abhängen und brachte diese Woche neue und korrigierte Schilder an. Nimmt man die Reaktionen beim ersten Fehler als Maßstab, lässt sich gut erahnen, welchen Aufruhr ein zweiter Verschreiber dabei ausgelöst hätte. Mit "erahnen" hat sich der unbekannte Fälscher aber wohl nicht zufrieden gegeben: Mit der Verbreitung des bearbeiteten Bilds rückt er die Stadtverwaltung erneut in ein schlechtes Licht. Und viele Nutzer nehmen die "Fake News" für bare Münze und kommentieren schon wieder fleißig in den sozialen Netzwerken. "Das ist mittlerweile ein schlimmer Umgangston", empört sich der Technische Dezernent. Über das Bild selbst könne Kieser lachen, gibt er zu. Die Konsequenzen der Fälschung - nämlich Anfeindungen gegen die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung - will er dagegen nicht auf sich sitzen lassen.

Der Begriff "Fake News" ist erst kürzlich zum Anglizismus des Jahres 2016 gekürt worden. Er beschreibt jedoch mehr als nur eine Falschmeldung, gemeint ist vielmehr eine gezielte Manipulation von Menschen. Eine Anleitung, was man gegen Gerüchte, Lügen und Fake News tun kann, hat unser Online-Redakteur Götz Münstermann zusammengestellt.

Hinterfragen Sie, woher eine Information stammt. Wer hat sie geschrieben? Handelt es sich um eine seriöse Quelle? Ist Ihnen diese schon einmal begegnet?

Wo steht das noch? Es gibt Informationen, die auf Fakten basieren. Und wenn dies der Fall ist, dann gibt es immer mindestens eines unter den vielen Nachrichtenmedien im Land, das dann darüber berichtet. Gerüchte, weil ohne Fakten und nur mit Behauptungen bestückt, werden selten von seriösen Medien aufgegriffen. Dafür aber von dubiosen Seiten massenhaft verbreitet, die damit Geld verdienen wollen oder eine politische Zielsetzung verfolgen.

Ist das nicht unglaublich, unfassbar, eine Sensation? Wenn Ihnen eine Meldung bei Facebook oder wo auch immer komisch vorkommt, dann vielleicht, weil sie so wenig mit unserem Lebensalltag zu tun hat. Weil sie irgendwie überdreht ist. Sollte es sich tatsächlich um Fakten handeln, findet sich eine seriöse Quelle. Denn nichts mögen professionelle Medien mehr, als dass ein Mann einen Hund beißt. Dass der Hund den Mann beißt, ist eher gewöhnlich.

Wem nutzt diese Meldung? Wie in der Firma, im Ort oder der Nachbarschaft haben Gerüchte und Lügen auch im Netz oft einen Zweck: Jemanden bloßzustellen, in Verruf zu bringen. Und auch wenn man keine Sympathie für den Betroffenen hegt: Gerüchte richten Schaden an und kommen vielleicht per Strafanzeige zum Absender zurück. Wenn dem Bürgermeister Korruption unterstellt wird, wird er sich wehren. Im Web wird das jetzt mehr und mehr auch der Fall sein.

Aber am meisten hilft Ihnen und mir: Dreimal tief durchatmen, bevor sie eine Information an Freunde und Bekannte per Facebook oder WhatsApp schicken. Wenn Sie und ich uns überlegen, was wir weiterverbreiten, dann werden wir vielleicht auf eine Satiremeldung des "Postillion" hereinfallen. Aber keine Gerüchte wie ein Virus verbreiten.

Keine Panik: Lügen im Netz können wir mit Gelassenheit begegnen. Das meiste, was wir lesen, ist interessant, belanglos, unterhaltsam oder informativ. Nur ein Bruchteil sind Geschwätz, Gerüchte und Falschnachrichten.