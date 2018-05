Ein Gartenhaus in Hardheim-Gerichtstetten fing Feuer und brannte lichterloh. Foto: W. Böhrer

Hardheim-Gerichtstetten. (wb) Ein Brand in einem Gartenhaus brach in Gerichtstetten in der Nähe eines Wohnhauses aus. Der Brand war von der Frau des Hauses entdeckt worden. Nach Informationen des Einsatzleiters der Hardheimer Feuerwehr und der Polizei ist die Brandursache noch ungeklärt. Möglicherweise könnte ein technischer Fehler die Ursache sein. Zur Brandbekämpfung der Wehren war auch die Drehleiter im Einsatz.