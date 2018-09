Von Rüdiger Busch

Hardheim. Wird aus dem offenen Ganztagsangebot im Walter-Hohmann-Schulzentrum ab dem kommenden Jahr ein verpflichtender Ganztagsunterricht ab Klasse 5? Und werden die beiden bisher eigenständigen Schularten Haupt- und Realschule dann unter dem organisatorischen Dach einer Verbundschule geführt? Ja, wenn das am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Votum des Gemeinderats in den kommenden Monaten umgesetzt wird!

Dass der Weg des Hardheimer Schulzentrums die Richtung zur Verbundschule einschlagen soll, ist spätestens seit Ende des letzten Jahres klar (die RNZ berichtete). Vor dem Hintergrund des rasanten Wandels in der Schullandschaft mit der Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen zu Gemeinschaftsschulen, angesichts sinkender Schülerzahlen auf Grund des demografischen Wandels und nicht zuletzt beim Blick auf die schlechte Resonanz der mit großen Investitionen eingeführten offenen Ganztagsschule in Hardheim beschäftigt sich die Verwaltung seit Monaten intensiv mit dem Thema Schulentwicklung. Und auch die Schulen hatten ihre entsprechenden Vorstellungen bereits geäußert.

Derzeit gibt es im Land rund 20 Verbundschulen mit Haupt- und Realschule und knapp 50 öffentliche Verbundschulen, bei denen zusätzlich noch eine weitere Schulart wie z. B. eine Grundschule dazugehört. Organisatorisch bilden diese Schulen eine Einheit. Im Gegensatz zur Gemeinschaftsschule gibt es eigenständige Züge für Haupt- und Realschule. Die Schüler werden dabei nach wie vor in nach Schularten getrennten Klassen unterrichtet.

Die Verwaltung wollte den Gemeinderat am Montag noch einmal ausführlich über Verbund- und Gemeinschaftsschule informieren und folgendes Vorgehen vorschlagen: Grund-, Haupt- und Realschule bilden künftig eine organisatorische Einheit und firmieren als so genannte "Verbundschule 1-10", die als offene Ganztagsschule geführt wird. Diese Schule hätte einen Schulleiter, sowie stellvertretende Schulleiter für die Grundschule und den Hauptschulzug. Für diese Variante hatte sich zuvor zum Beispiel das Kollegium der Realschule ausgesprochen, während die Grund- und Hauptschule dafür votiert hatte, dass die Grundschule eigenständig bleibt.

Die organisatorische Zusammenführung würde einen Zwischenschritt zu einer möglichen Einführung der Gemeinschaftsschule darstellen.

Die Vorstellungen der Verwaltung fanden nun aber nicht die Unterstützung des Gemeinderats. Nach rund eineinhalbstündiger Diskussion wurde stattdessen beschlossen, den Weg zur "Verbundschule 5-10" mit gebundener Ganztagsschule ab der 5. Klasse und mit eigenständiger Grundschule einzuschlagen. Für die Grundschule würde es in dieser Variante keinen verpflichtenden Ganztagsunterricht geben. Die bisher eigenständige Grundschule Gerichtstetten würde eine Außenstelle der Hardheimer Grundschule werden.

Um diesen Beschluss verwirklichen zu können, sind aber noch einige Fragen zu klären, wie Bürgermeister Heribert Fouquet gegenüber der RNZ deutlich machte. Zunächst müssten Schulamt und Kultusministerium grünes Licht für einen "Hardheimer Sonderweg" öffnen . Denn eine Verbundschule als gebundene Ganztagsschule würde bislang nur in "Brennpunktschulen" genehmigt.

Dass der Gemeinderat sich für die gebundene Ganztagsschule ausgesprochen hat, mag angesichts der enttäuschenden Resonanz auf die offenen Ganztagsangebote überraschen: "Es war der Wunsch des Gemeinderats, dass die Ganztagsschule angesichts der gewaltigen Investitionen von mehr Schülern genutzt wird", verdeutlichte Fouquet. 1,7 Millionen Euro hat der Umbau der Schule gekostet. Ob diese Rechnung aufgeht? Da viele Eltern in unserer Region keine Ganztagsbetreuung benötigen oder wünschen, wäre dem Bürgermeister ein offenes Angebot lieber gewesen.

Neben der Verpflichtung zur Ganztagsschule enthält das Votum der Gemeinderats für die Verbundschule noch eine Einschränkung: Hardheim solle diesen Weg nur einschlagen, wenn daraus nicht zwingend die Einführung einer Gemeinschaftsschule in einigen Jahren verbunden ist.

Diese offenen Fragen muss die Gemeinde nun mit den Schulbehörden klären. Gleichzeitig stehen Gespräche mit den Schulleitungen an. Die Schulkonferenzen müssen ihr Votum zu dieser neuen Variante abgeben. Bürgermeister Fouquet stellt hierzu klar: "Ohne die Lehrer läuft gar nichts."

Angesichts der noch zu klärenden Punkte erscheint es fraglich, ob die neue Schulform - wenn sie überhaupt genehmigt wird - bereits zum neuen Schuljahr eingeführt wird. "Wir wollen uns auch nicht unter zeitlichen Druck in dieser wichtigen Frage setzen lassen", verdeutlicht Bürgermeister Fouquet.