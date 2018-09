Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd/rüb) Eine relativ ruhige Silvesternacht bilanzierte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn. Allerdings gab es doch für die Beamten im Neckar-Odenwald-Kreis Etliches zu tun. An Silvester gerieten kurz vor Mitternacht im Außenbereich auf dem Gelände einer Kunststoffverarbeitungsfabrik im Tiefenweg in Altheim circa 100 Paletten mit Granulat in Brand. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Walldürn und Altheim mit 50 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 140.000 Euro.

Übel mitgespielt wurde einem Fahrzeugbesitzer in Schefflenz. Ein auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Hauptstraße abgestellter A3 geriet am frühen Silvesterabend in Brand. Durch ein sofortiges Löschen mittels Feuerlöscher seinerseits konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Brandursache war vermutlich ein Feuerwerkskörper.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1 000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Tel. 06261/8090 sowie der Polizeiposten Schefflenz unter Tel. 06293/233 entgegen.

Keine weiteren nennenswerten Vorkommnisse hatte die Polizei in Buchen zu melden. Gerufen wurden die Beamten aber wegen mehrerer Ruhestörungen.

Im Main-Tauber-Kreis endete in Weikersheim die Suche nach einer entlaufenen Katze nicht folgenlos. Am Silvesternachmittag machte sich eine 45-jährige auf die Suche. Aus der Scheune ihres Nachbarn hörte sie Katzenlaute und ging mit diesem hinein. Hier begab sich die Halterin auch auf den Dachboden der Scheune.

Beim Absuchen betrat diese eine Rigipsplatte und brach durch. Sie stürzte ca. vier Meter in die Tiefe und landete auf einem darunter stehenden Pkw. Glücklicherweise zog sich die Frau keine schweren Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde leicht beschädigt. Die Katze dagegen ist "weiterhin flüchtig", meldet die Polizei.

Für Elisabeth Aydin und Martin Braun war die Silvesternacht wieder eine besonders kurze Nacht. Aber nicht, weil sie so lange gefeiert hätten, sondern weil sie früh aus den Federn mussten: Um 8 Uhr haben die beiden Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs in Buchen ihren Dienst angetreten. Sie fahren durch die Straßen der Stadt und beseitigen die Hinterlassenschaften der Partynacht: Verpackungen und Überreste des Silvesterfeuerwerks werden zusammengekehrt, Flaschen werden eingesammelt. "Irgendjemand muss es machen", weiß Martin Braun und greift zum Besen.

Gibt es für ihn und seine Kollegen mehr oder weniger Arbeit als früher? In den letzten Jahren sei es etwas ruhiger geworden: "Es hat nachgelassen." Dennoch bleibt für Martin Braun, Elisabeth Aydin und den Fahrer der Kehrmaschine, der als dritter Bauhof-Mitarbeiter an Neujahr Dienst hat, genügend zu tun. Schließlich sollen die Straßen und Plätze der Stadt so schnell wie möglich wieder besenrein sein.