Walldürn. Die Nibelungenhalle in Walldürn ist am Samstag, 22. November, erneut Schauplatz einer interessanten und sicher auch attraktiven Galaveranstaltung in den Bereichen Turnen, Gymnastik, Akrobatik, Tanz, Show, Breiten- und Spitzensport. Die Vorbereitungen für diesen großen Turn- und Sportevent laufen in allen Bereichen schon seit längerer Zeit auf Hochtouren.

Der Main-Neckar-Turngau in Kooperation mit dem Turnverein Walldürn setzt dabei in einem sehr attraktiven Programm bei seiner bereits zum siebten Mal stattfindenden Turngala erneut auf Qualität, Vielfältigkeit und Ausgewogenheit. Bereits zum fünften Mal wird dabei der Turnverein Walldürn Gastgeber sein eines rund zweieinhalbstündigen Highlight und gemeinsam mit dem Main-Neckar-Turngau es ganz sicher hervorragend verstehen die Vielseitigkeit des Turnens zu präsentieren.

Bei der Show Dabei geht es vor allem durch die Auswahl der Programmpunkte eindrucksvoll zu beweisen, dass Turnen für alle Altersklassen etwas zu bieten hat. Jedenfalls bereitet die Wallfahrtsstadt erneut die Bühne für eine großartige Sportveranstaltung.

Näher zusammen rücken nun auch die Beteiligten. Diejenigen, die planen, koordinieren und organisieren, was sich an diesem Abend ereignen soll. Die Basis dafür bilden die Mitarbeiter des Turngaus und die Mitglieder des TV Walldürn, aus deren Reihen inzwischen die Turngauverantwortlichen ein Organisationskomitee berufen haben.

"Dass die Turngala sich so prächtig entwickelt, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wenngleich auch diesmal ein wahrer organisatorischer Kraftakt meiner Mitglieder bevorsteht, den es auch in diesem Jahr zu bewältigen gilt", gab Leo Kehl, TV Vorsitzender, bereits zu Beginn einer Sitzung zu, als die nunmehr siebte Turngala des Main-Neckar-Turngaues Thema war. Turnen in seiner Vielseitigkeit lebt und fasziniert auch im Main-Neckar-Turngau. "Die Turngala ist auch in diesem Jahr weit mehr, als nur eine Neuauflage der sechs erfolgreichen Vorgängerveranstaltungen", waren sich die Vorsitzenden Werner Wießmann (Main-Neckar-Turngau) und Leo Kehl (TV Walldürn) einig.

Unter dem Motto "Turnen lebt - Turnen verbindet" sind bereits achtzehn Programmpunkte fest für die Gala verpflichtet, die musikalisch umrahmt wird von der Stadtkapelle Buchen und zum zweiten Mal moderiert wird von Christof Kieser aus Buchen. Gestaltet wird das turnerische und sportliche Schauspiel von einer Reihe von Turngauvereinen, darüber hinaus von Gästen aus dem benachbarten Turngau Mannheim mit Rope Skipping von der TSG Seckenheim, der Rollkunstlaufgruppe vom RVV Eppingen, der "ConneXion"- Tanzgruppe aus Buchen, des TSC Walldürn und aus dem benachbarten Turngau Hohenlohe durch die Turnshowgruppe vom TSV Weikersheim.

Dem Main-Neckar-Turngau gehören 144 Turn- und Sportvereine aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis mit über 32.000 Mitgliedern an so auch aus Buchen, Walldürn, Hardheim und Osterburken. Das Programm bestreiten ausgewählte Gruppen der Mitgliedsvereine, unter anderem aus den Vereinen TV Wertheim, TSV Tauberbischofsheim, VfR Gerlachsheim, ETSV Lauda, TSV Weikersheim, TV Walldürn, FC Hettingen, SpVgg Hainstadt, TV Mosbach, SpVgg Neckarelz und weiterer Vereine.

Ein großes Anliegen der Turngauverantwortlichen ist es aber auch den ausrichtenden TV Walldürn mit einigen seiner Gruppen in die Turngala einzubinden, die dann neben dem TSC Walldürn auch für den lokalen Touch in der Nibelungenhalle sorgen werden.

Zu dieser bereits siebten Turngala, die nur alle zwei Jahre stattfindet, werden die Organisatoren um Silke Wunderlich (Zwingenberg) und Andrea Sommer (Reicholzheim) ein ganz besonderes Programm zusammenstellen und versprechen deshalb nicht zu Unrecht ein sportliches Schauspiel auf höchstem Niveau, das auch in diesem Jahr beim Publikum sicher riesigen Anklang finden und viele in die Nibelungenhalle locken wird.

"Dass sich die Mitglieder des TV Walldürn bereits zum fünften Mal für die Organisation dieser hochkarätigen Veranstaltung zur Verfügung stellen nötigt uns höchsten Respekt und ein großes Dankeschön ab.

Alles, was bisher vom TV Walldürn penibel genau geplant und organisiert wurde, war immer ein großer Erfolg" bescheinigte Turngauvorsitzender Werner Wießmann den Organisatoren um Leo Kehl eine glückliche Hand, "so dass in viereinhalb Monaten auch dieses Event zu einer Erfolgsstory werden wird", zeigte sich Wießmann zuversichtlich. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und erlebnisreiche Turngala 2014", sind sich alle im Organisationsteam einig.

Info: Kartenvorverkauf ab 5. Oktober 2014, Turngaugeschäftsstelle, Telefon: 06263/429114 / E-Mail: mntgau@t-online.de. Ab 31. Oktober 2014 über die Tourist-Information Walldürn unter 06282/67107.