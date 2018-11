Das Landesfinale des Wettbewerbs 'Jugend trainiert für Olympia' erreichte die Leichtathletik-Mädchenmannschaft des Ganztagsgymnasiums Osterburken in der Altersgruppe WK II. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Sportlerinnen zusammen mit den betreuenden Lehrerinnen Annette Bommer (r.) und Melanie Ehrenfried (l.).

Osterburken. Mit einem ausgezeichneten Ergebnis hat sich die die Mädchenmannschaft des Ganztagsgymnasiums Osterburken in der Altersgruppe II für das Landesfinale des Leichtathletik-Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" qualifiziert. Zudem gingen im Kreisentscheid zwei Kreismeistertitel an die Osterburkener Schule.

Im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" der Leichtathleten geht es für die schulteams darum, in den Disziplinen Sprint, Sprung, Wurf und 800-Meter-Lauf das beste Mannschaftsergebnis zu erzielen. In jeder Disziplin dürfen drei Teilnehmer pro Schule starten. Die erreichten Einzelergebnisse werden am Ende zu einem Gesamtergebnis addiert.

Die diesjährigen Kreisentscheide fanden im Buchener Stadion statt. Das Ganztagsgymnasiums Osterburken hatte dazu drei Teams gemeldet: Im WK IV (Jahrgänge 2000 und jünger) eine Mädchenmannschaft, im WK II (Jahrgänge 1996 bis 1999) sowohl eine Mädchen- als auch eine Jungenmannschaft.

Wie immer bei solchen Wettkämpfen, zeigten sich alle drei Teams des GTO sehr engagiert, und alle kämpften vorbildlich für ein gutes Gesamtergebnis. Die sehr guten und guten Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Wettkampf II erbrachten zwei Kreismeistertitel für das Osterburkener Gymnasium.

Besonders erfreulich ist, dass sich die Mannschaft der Mädchen wie bereits im letzten Jahr mit dem ausgezeichneten Ergebnis von 6631 Punkten für das Landesfinale in Ulm qualifiziert hat.

Die neu formierte Nachwuchsmannschaft des WK IV überzeugte mit einer geschlossenen Gesamtleistung und erreichte bei ihrem ersten gemeinsamen Wettkampf einen guten zweiten Platz.

Besonders zu erwähnen sind folgende Einzelleistungen: Sebastian Hetzler erzielte über 100 Meter hervorragende 11,6 sec. Sein erst 14-jähriger Teamkollege Alessandro Scialpi war mit 11,9 sec. fast genauso schnell. Über 800 Meter überzeugten Lukas Felke mit 2:15 min und Niklas Schaffer mit 2:21 min. Bei den Mädchen zeigte Anna Bühler bei all ihren Starts überragende Leistungen. Sie sprang 1,60 Meter hoch, 5,54 Meter weit und erreichte im Speerwurf 34 Meter Teresa Max überzeugte mit 10,50 Metern im Kugelstoßen und mit 35 Metern beim Speerwurf. Mit 1,45 m beim Hochsprung konnte sie außerdem für das Gesamtergebnis viele Punkte sammeln.

Folgende Schülerinnen und Schüler waren für das GTO im Einsatz:

WK IV: Kretschmar Clara, Beikirch Lisa, Rossa Sophie, Reinhard Rebecca, Retzmann Maren, Banschbach Lisa, Maurer Selina, Bauer Celine, Nonnenmacher Hannah, Unrein Diana, Seyboth Marie.

WK II: Marmein Lotta, Lindenmann Chiara, Kilian Nicole, Humm Christine, Link Jennifer, Falkenstein Hannah, Max Teresa, Bühler Anna, Ihegbu Cherylin, Zeller Julika, Hermann Anna.

WK II: Hetzler Sebastian, Scialpi Alessandro, Kilian Nicolai, Felke Lukas, Schaffer Niklas, Mench Waldemar, Beck Alexander, Knoll Jan, Bernhard Jonas, Gabel Florian, Pfaff Nico.

Die Betreuer Melanie Ehrenfried, Annette Bommer, Dirk Schneider und Daniel Kurfiss waren mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden.