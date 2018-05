Adelsheim. Ein Fußgänger ist in Adelsheim auf der L 1095 von einem Richtung Sennfeld fahrenden Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Wagen habe den 44-Jährigen am späten Sonntagabend erfasst, teilte die Polizei Mosbach mit. Der Mann starb noch am Unfallort. Wie es zu der Kollision kam, sei bislang noch nicht bekannt. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Unfallautos steht den Angaben zufolge unter Schock. (lsw)