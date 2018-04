Buchen-Götzingen. (jm) Es ist so weit - das 6. Sommermärchen des TSV Fortuna startet, der zu diesem zweitägigen Event unter dem Motto "Help children of the world!" einlädt. Das Programm hat sowohl für Rock- und Pop-Freunde als auch für Fußballanhänger Interessantes zu bieten, wollen die Organisatoren doch an die beachtlichen Erfolge der Vorjahre anknüpfen. So findet am Samstag ein "Benefiz-Open-Air-Festival" zugunsten verschiedener Hilfsprojekte statt.

Ziel der Initiatoren ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder in Uganda, Tansania und Deutschland, Ortvorsteher Egbert Fischer und MdB Alois Gerig haben die Schirmherrschaft übernommen. Ab 17 Uhr wartet auf dem Sportareal ein exquisites Musik-Erlebnis auf die Besucher. Sieben Gruppen und Bands warten mit einem Non-Stop-Programm auf, das die Herzen der Rock- und Pop-Fans höher schlagen lassen wird: "Los Cervesos", "Lock-O-Motion", "Sarah & Liza", "Hammers Bold", "The Bricks", "Black Shuck" sowie "Nostalgia". Und sie treten, was hohe Anerkennung verdient, zur Unterstützung der Hilfeempfänger alle ohne Gage auf. Die Schüler der Nachbarschaftsgrundschule und Kinder des Kinderhauses "Arche Noah" werden gegen 19 Uhr in einem farbenfrohen Aufzug die Ehrengäste ins Festareal geleiten.

Neben den beiden bisher schon unterstützten Hilfsprojekten in Afrika steht heuer die Hilfe für die zehnjährige Tara Scheuermann aus Walldürn im Fokus, die an der tückischen Erbkrankheit Retinitis Pigmentosa (RP) leidet und zu erblinden droht. Eine Erfolg versprechende Behandlung dieser Erkrankung ist derzeit weltweit nur in Kuba möglich. Nach einer erfolgreichen Operation steht jetzt noch eine Nachbehandlung in Havanna an, um Tara's noch vorhandenes Sehvermögen auf Dauer zu stabilisieren und zu erhalten.

Der Verzicht auf Gage war Motivation für das Organisations-Team, mit Optimismus und großer Zuversicht an das neue Vorhaben heranzugehen, zumal auch Sound-Manager Jochen "Fischi" Fischer als erfahrener Event-Organisator wieder mit an Bord sein wird. Für Januar 2013 ist bereits die nächste Hilfs-Mission nach Bukuumi/Uganda geplant.