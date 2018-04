Adelsheim. (joc) In seinem Jahresrückblick 2016 rief Bürgermeister Klaus Gramlich wichtige Zahlen und Fakten in

Erinnerung, die das Leben in Adelsheim in Wort und Bild dokumentierten:

Baumaßnahmen: Eingangs freute sich das Stadtoberhaupt besonders, dass in allen drei Ortsteilen Baugebiete mit neuen Bauplätzen für die Häuslebauer in der Gesamtstadt auf den Weg gebracht werden konnten. In Adelsheim entstehen auf dem "Heidelberg" 15 neue Bauplätze und im Gebiet "Wanne" in Leibenstadt acht. Und auch in Sennfeld verfügt man mit den "Lachengärten" über ein eigenes Gebiet.

Auch im Straßenbau hat sich viel getan. Der Bürgermeister nannte hier stellvertretend die Gemeindeverbindungsstraße nach Hergenstadt sowie in Sennfeld Weinbergstraße und Kirchgasse sowie Wirtschaftswege in Leibenstadt. Zur letztgenannten Maßnahme zollte Gramlich Leibenstadts Ortsvorsteher Dieter Stahl und seinem Team Dank, das ehrenamtlich vieles möglich mache.

Anschaffungen: Hier fanden insbesondere das neue freie WLAN in Schwimmbad und Innenstadt und die komplette Erneuerung der EDV-Ausstattung in der Martin-von-Adelsheim-Schule Erwähnung. Für den Städtischen Bauhof wurde ein neuer Transporter mit Kippfunktion erworben.

Veranstaltungen: 2016 fand erstmals in den Mauern der Stadt der Naturparkmarkt statt. Nicht nur für die Regenbogenpresse war die Hochzeit von Baron-Tochter Cleopatra von Adelsheim ein gesellschaftliches Ereignis. Bewährte Veranstaltungen, die wieder mit großem Erfolg durchgeführt wurden, sind das Adelsheimer und Sennfelder Volksfest sowie der "Adelsheimer Herbst", bei dem in diesem Jahr wieder eine Delegation aus Berchères-sur-Vesgre zu Gast war. Das kulturelle Highlight schlechthin ist die Reihe "Adelsheim leuchtet" von Baron Louis von Adelsheim.

Das Jahr in Zahlen: Der Adelsheimer Gemeinderat traf sich im Jahr 2016 zu elf Sitzungen. Dabei wurden im öffentlichen Teil 92 Tagesordnungspunkte behandelt. Im Hinblick auf die geplante Sanierung der Unteren Eckenbergstraße fand eine Bürgerversammlung statt. Der Technische Ausschuss kam zu fünf Sitzungen zusammen, wobei 40 Bauanträge auf der Tagesordnung standen. Der Ausschuss Adelsheim tagte einmal mit fünf Tagesordnungspunkten, der Ausschuss Sennfeld dreimal mit elf Tagesordnungspunkten. Die Spielplatzkommission kam zweimal zusammen, der Kulturausschuss einmal.

Das Standesamt vermeldet für 2016 27 Eheschließungen (Vorjahr 15) und 49 Sterbefälle (Vorjahr 55). Die Geburten blieben mit 36 (Vorjahr 32) in etwa konstant.

393 Bürger zogen neu nach Adelsheim (2015.563 ), 394 verließen im Gegenzug die Stadt (Vorjahr 389), so dass die Stadt Adelsheim derzeit 5002 Einwohner hat. Der Bürgermeister freute sich in diesem Zusammenhang, dass man keine Wanderungsverluste hinnehmen musste. Dies wertete er als Beleg, dass die Infrastruktur vor Ort stimmt.

Gewerbeneuanmeldungen gab es 30 (Vorjahr 29) und Gewerbeabmeldungen 18 (Vorjahr 27).