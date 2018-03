Schweinberg. (K) Der FCS kann dank seines engagierten Vorstandsteam, der zahlreichen Sportler sowie der Trainer und Betreuer auf ein erfolgreiches, aber auch anstrengendes Vereinsjahr 2014/15 zurückblicken. Diese Eindrücke vermittelte die Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gasthof "Grüner Baum".

Vorsitzender Jörg Schwab dankte allen Trainern, Betreuern, Aktiven und Schiedsrichtern, die sich im zurückliegenden Vereinsjahr in beispielhafter Weise eingesetzt haben. Ein besonderes Dankeschön richtete Jörg Schwab an den Trainer der zweiten Mannschaft, Jürgen Stang, sowie an den Vorsitzenden des Spielausschusses, Timo Axmann, der nach dem Rücktritt des Trainers der ersten Fußballmannschaft zusammen mit ihm und Ralf Dörr das Training übernommen habe.

Schriftführerin Sylvia Stang ließ alle Veranstaltungen Revue passieren. Als Marksteine nannte sie u. a. das Sportfest, den Erste-Hilfe-Kurs für die Jugendbetreuer der SG Erftal, das Trainingslager der Fußballer, die Theatervorführung "Reine Nervensache" der Laienspieler des FC und der FG sowie die Hallenturniere.

Einen detaillierten Überblick über den Verlauf der guten, aber auch turbulenten Verbandsrunde 2014/15 gab Timo Axmann, der auch nach dem plötzlichen Rücktritt des Trainers Christian Körner-Engert das Traineramt übernommen hat. Beide Teams hätten sich erfolgreich geschlagen. So belege kurz vor Rundenschluss die erste Mannschaft Platz drei und die zweite Mannschaft Platz vier. Innerhalb der ersten Mannschaft sei es in der Rückrunde leider zwischen den vier Neuzugängen aus Litauen und den Aktiven zu Spannungen gekommen, so dass er sich gezwungen gesehen habe, drei Spieler zu suspendieren. Besonders erfreulich sei, dass in der Fairness-Tabelle derzeit die erste Mannschaft den zweiten Platz und die zweite Mannschaft den ersten Platz einnähmen.

Was die Saison 2015/16 betreffe, sei man zuversichtlich. So werde Jürgen Stang seine erfolgreiche Trainertätigkeit in der zweiten Mannschaft fortsetzen. Als neuen Trainer für die erste Mannschaft habe man Christian Greulich, derzeit Trainer der A-Jugend des SC Boxtal, verpflichten können. Bei der Rundenabschlussfeier am Samstag, 6. Juni, werde ihn Vorsitzender Jörg Schwab der Fußballfamilie vorstellen.

Ein Dankeschön richtete Axmann an Evi Künzig, Carina Künzig und Sylvia Stang für die physiotherapeutische Betreuung sowie an Ralf Dörr, Jörg Schwab, Jürgen Stang und nochmals an Sylvia Stang für die Unterstützung.

Über die erfolgreiche Jugendarbeit berichtete Jugendleiter Markus Greulich. Derzeit sind 25 Kinder und Jugendliche vom FC Schweinberg in der SG Erftal aktiv. Diese Spielgemeinschaft habe sich bewährt. Besonders erfolgreich seien hierbei die D- und B-Junioren gewesen. Ein Dankeschön richtete er an alle Trainer und an die Eltern.

Über die Finanzen informierte Kassier Dirk Baumann. Klaus Keim, der zusammen mit Thomas Henn die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Ortsvorsteher Dieter Elbert würdigte die vielfältige Vereinsarbeit und vor allem die fruchtbare Jugendarbeit. Ein Lob verdiene auch das gute Miteinander der Fußballvereine der Gesamtgemeinde Hardheim beim Spielbetrieb der Jugendmannschaften der SG Erftal.

Zügig verliefen unter der Wahlleitung des Ortsvorstehers die Wahlen, bei denen einstimmig folgende Personen gewählt wurden: stellvertretender Vorsitzender Mirco Marzini, Schriftführerin Sylvia Stang, stellvertretender Jugendleiter Ralf Dörr, Vorsitzender des Spielausschusses Timo Axmann, stellvertretender Vorsitzender des Spielausschusses Michael Baumann, Beiräte Reinhold Silberzahn, Christian Elbert, Markus Deinert, Michael Hofer und Andreas Greß, Platzkassierer Erich Reinhart, Wolfgang Schmitt, Klaus Schlegel, Klaus Keim und Joachim Michel. Zu Kassenprüfern wurden wiederum Klaus Keim und Thomas Henn bestimmt.

Mit Dankesworten und einem Präsent verabschiedete Vorsitzender Jörg Schwab das nicht mehr kandidierende Beiratsmitglied Matthias Vath, wobei Jörg Schwab erfreulich registrierte, dass sich Matthias Vath auch weiterhin bei der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bei den Alten Herren engagiere und die Planung von Ausflügen wahrnehme.

Unter Verschiedenes gab der Vorsitzende Jörg Schwab zunächst bekannt, dass sich der FC beim Sommerfest "40 Jahre Gesamtgemeinde Hardheim" mit einem Stand einbringen werde. Des Weiteren informierte er über den derzeitigen Stand der Planungen des Projektes "Soccer Court". In diesem Zusammenhang erwähnte Schwab, das für die Verwirklichung des Spielfeldes lediglich noch ein Grundstück erworben werden müsse. Doch er sei zuversichtlich, das der Verein den Kauf in Kürze tätigen könne.