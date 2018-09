Buchen. (tra) Für die Patienten werden am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken die Wege kürzer und die Wartezeiten angenehmer: Heute nimmt die neue Zentrale Patientenaufnahme (ZPA) ihre Arbeit auf. Geöffnet ist sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Gestern fand die Einweihung statt.

Die neue ZPA ist grundsätzlich für alle Patienten die erste Anlaufstelle: Egal, ob sie zur stationären, zur ambulanten oder zur Notfallbehandlung kommen. Auch Kinder werden in der ZPA aufgenommen. Es gibt im Neubau auch einen separaten Zugang für Patienten, die unter infektiösen Krankheiten leiden. "In der ZPA werden Patienten erstbeurteilt, anhand festgelegter Behandlungsstandards versorgt und bei Bedarf von Fachärzten weiterbehandelt", unterstrich Dr. Harald Genzwürker, ärztlicher Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken bei der Eröffnung. Der Wartebereich ist großzügig, und es gibt fünf Behandlungsräume. Das interdisziplinäre ZPA-Team besteht aus zwei Ärztinnen, zwölf Pflegefachkräften sowie zehn medizinischen Fachangestellten. Privatpatienten werden über das Chefarztsekretariat direkt betreut.

Der ZPA-Neubau weist im Erdgeschoss eine Fläche von rund 600 Quadratmetern auf und ist direkt mit dem Bestandsbau des Krankenhauses verbunden. "Die neue ZPA bietet mehr Platz, erlaubt eine bessere Trennung der Patientenströme und hygienische Anforderungen können viel leichter umgesetzt werden", so Genzwürker. Auch im Altbau gibt es jetzt mehr Platz: Der Schockraum steht jetzt jederzeit für die Versorgung von Patienten zur Verfügung, die in Lebensgefahr schweben. Er wird nicht mehr als regulärer Behandlungsraum genutzt.

"Der Bezug der freundlich und großzügig gestalteten Räume der ZPA führt du einer erheblichen Verbesserung der Patientenversorgung und der damit verbundenen Abläufe", unterstrich auch Kurt Böhrer, Geschäftsbereichsleiter des Pflegedienstes.

"Die ZPA ist das Herz unseres Krankenhauses", bestätigte Landrat Dr. Achim Brötel. Alle Erstkontakte würden in der ZPA kanalisiert und aktiv gleich in die richtige Richtung gesteuert. Räumlich sei man nun in Buchen sehr gut aufgestellt. Für die ZPA wurden 4,4 Millionen Euro veranschlagt. Eventuelle Mehrkosten würden sich, so Brötel, in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Die ZPA ist Teil der vom Land geförderten Maßnahme zur Sanierung und Erweiterung des Klinikstandorts Buchen. 23.716 Patienten kamen 2013 in die "alte ZPA". So viele wie nie zuvor. "Und die Tendenz ist weiter steigend", unterstrich Brötel.

Landrat Dr. Brötel ging auch auf das Ärztehaus in den oberen Stockwerken ein. Es lägen drei Mietverträge vor: Die neurochirurgische Praxis Dr. Ralph Ringeisen, die logopädische Praxis Pink und das Sanitätshaus Beyer werden einziehen. Zwei Einheiten seien noch frei. In einem Fall laufen Vertragsverhandlungen.

"Die neue ZPA ist ein Zeichen dafür, dass sich die Kliniken in eine positive Richtung entwickeln", sagte Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel (SPD). In der ZPA sollen sich Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden, angenommen fühlen. Sie ging auch auf den Pflegekräftemangel und die Situation der Hebammen ein: Hier müssten Lösungen erarbeitet werden.

"Die Eröffnung der neuen Patientenannahme ist eine wichtige Etappe auf dem Weg in die Zukunft der Kliniken", sagte Buchens Beigeordneter Dr. Wolfgang Hauck. Er unterstrich, dass es äußerst wichtig sei, die medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum zu erhalten. Norbert Mischer, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, bedankte sich bei allen, die sich beim Bau und der Inbetriebnahme der neuen ZPA engagiert haben und wünschte allen Mitarbeitern einen guten Start. Den kirchlichen Segen spendete Dekan Johannes Balbach von der katholischen Kirche gemeinsam mit Prädikant Wolfgang Neuer von der evangelischen Kirche.