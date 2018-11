Zwölf exklusive Wohneinheiten werden in Buchen an der Hettinger Straße oberhalb des Pflegeheims der Sonnengarten-Stiftung gebaut. Das vorgesehene Finanzvolumen umfasst insgesamt 2,5 Millionen Euro. Unser Bild zeigt das Modell.

Buchen. (joc) Wer sich in diesen Tagen nach Wohneinheiten in der Kernstadt umschaut, die gleichzeitig stadtnah, supermodern sowie barrierefrei zu erreichen sind und darüber hinaus auch noch die Anbindung an einen Park bieten, der wird sich momentan recht schwer tun.

Schon bald werden Wohneinheiten mit genau diesen Eigenschaften in Buchen zu haben sein. Genauer gesagt an der Hettinger Straße hinter der "Sonnengarten-Stiftung". Hier ist der Neubau einer exklusiven Wohnanlage mit zwölf komfortablen Zwei- oder Dreizimmerwohnungen geplant. Das dafür vorgesehene Finanzvolumen beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.

Die geplante Wohnanlage an der Hettinger Straße ist als Niedrigenergiehaus konzipiert. Sie umfasst zwei gleich aussehende Gebäude, die in der Mitte durch einen Glasfahrstuhl verbunden sind. Beide Häuser verfügen über jeweils sechs Wohneinheiten, die barrierefrei zu erreichen sind. Darunter sind zwei Penthousewohnungen mit großer Dachterrasse.

Die Gebäude sind dreigeschossig und haben jeweils ein Pultdach. In den einzelnen Geschossen sind in jedem Haus jeweils zwei Wohnungen. Die Zwei- bis maximal Dreizimmerwohnungen haben eine Größe von 60 bis 92 Quadratmeter. Carports und Stellplätze sind ebenfalls vorgesehen. Die Zufahrt soll über die Hettinger Straße erfolgen.

Projektleiter und Bauträger der Anlage in Buchen ist Hermann Vogt, ein renommierter Architekt aus Tauberbischofsheim. Der langjährige Kreisbaumeister und stellvertretende Amtsleiter des Bauamts für den Bereich Ingenieurwesen ist im Main-Tauber-Kreis weithin bekannt. In seiner fast 35-jährigen Dienstzeit als Kreisbaumeister war er im Kreisgebiet fast überall tätig.

Insbesondere das ehemalige Wasserschloss in Unterschüpf hat sich dank seines umsichtigen Wirkens zu einem echten Schmuckstück gemausert, das weit über die Grenzen des Main-Tauber-Kreises hinaus bekannt ist und sich in Architektenkreisen großer Anerkennung erfreut. Daneben wurde Vogt durch sein besonderes Engagement bei der Erhaltung und Restaurierung alter Gebäude auch zum ehrenamtlichen Beauftragen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg für den Bezirk Mitte des Main-Tauber-Kreises berufen.

Nach seiner Zurruhesetzung entwickelt und erstellt Hermann Vogt besondere Bauprojekte, die sich bei Wohnungssuchenden großer Beliebtheit erfreuen. Die von ihm konzipierte Anlage in der Zehntgasse in Tauberbischofsheim mit zehn Einheiten war recht schnell vergriffen.

In Buchen wird die S-Immo, die Immobiliengesellschaft der Sparkasse, die Wohneinheiten vertreiben. Norbert Lobeck zeigt sich angetan von dem attraktiven Angebot: "Die Planung der Wohneinheiten ist sehr reizvoll, der Zuschnitt passt, und die Penthousewohnungen bieten einen tollen Blick über ganz Buchen. Die Buchener Kernstadt wird durch neue attraktive Wohneinheiten bereichert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hermann Vogt und seinem Team." Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen.