Walldürn. Einfach mal ausbrechen aus dem Alltagsleben - wer wünscht sich das nicht? Juliane Ehler aus Walldürn hat dies gewagt und vor Beginn ihres Masterstudiums der Interkulturellen Kommunition drei Monate Volontärarbeit in einem der ärmsten Länder Südamerikas geleistet, um dort Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters zu betreuen. "Es war schon seit langem ein Traum von mir, ein entferntes Land zu bereisen, um dort etwas Gutes zu tun und gleichzeitig auch andere Kulturen kennenzulernen." erläutert die 24-jährige im RNZ-Gespräch.

Zudem wollte Juliane ihr Wissen weitergeben. Auch sollte die Volontärsarbeit dazu beitragen, die Dinge des Lebens wieder mehr zu schätzen, da sich laut ihrer Meinung die Werte und Normen in unserer heutigen Ellenbogengesellschaft doch sehr verschoben haben. Hintergrund Hintergrund "Intiwawa" ist eine junge Hilfsorganisation, die in Arequipa, in Peru und in Emsdetten, in Deutschland stationiert ist. Der Name kommt aus der Indio-Sprache Quechua und bedeutet "Kinder der Sonne"

Die Organisation verfolgt das Ziel, jungen Menschen und ihren Familien zu helfen und gemeinsam mit den Volontären und Mitwirkenden ihre Lebensumstände zu verbessern. Zur Zeit [+] Lesen Sie mehr Hintergrund "Intiwawa" ist eine junge Hilfsorganisation, die in Arequipa, in Peru und in Emsdetten, in Deutschland stationiert ist. Der Name kommt aus der Indio-Sprache Quechua und bedeutet "Kinder der Sonne"

Die Intention der Organisation ist es sowohl präventiv gegen die Ursachen der Probleme anzugehen, als auch die schon bestehenden Probleme zu bekämpfen.

Die Projekte sind: das Ernährungsprojekt, der Englischunterricht, Sportaktivitäten, Entwicklungsarbeit, Koordinations- Verwaltungs- und Kommunikationsarbeit. Mehr Infos unter: www.intiwawa.org

Nach längerer Recherche stand fest: "Peru sollte es werden". Als die Reise Anfang Juli am Flughafen in Frankfurt begann, war Juliane schon ein wenig aufgeregt, denn sie wusste nicht, was sie in Südamerika erwarten würde. Zweifel oder etwa Ängste hatte sie dabei allerdings nicht. Als die ehemalige BGB-Schülerin nach einigen Zwischenstopps in Arequipa, der drittgrößten Stadt Perus, landete, wurde sie durch den Ausblick für ihre Reisestrapazen belohnt: "Das Panorama war herrlich." Auch wurde sie auch gleich von der Koordinatorin der Volontärs-Organisation INTIWAWA begrüßt.

Kaum in der auf über 2.300 Meter hoch gelegenen Stadt angekommen, wurde Juliane zu ihrer Unterkunft begleitet, in der sie mit anderen Volontären aus aller Herren Länder wohnte. "Es war ein harmonisches Zusammenleben mit den anderen Volontären und das Haus war auch nahe des Stadtzentrums von Arequipa gelegen." Betreut wurden Kinder im Kindergarten, der Schule "Corazon de Jesus" oder der Casa "INTIAWA" einem von der Organisation extra für die Betreuung errichteten Haus mit Innenhof. Juliane wurde sofort nach ihrer Ankunft in den Betreuungsplan miteinbezogen und so erfolgte schon am ersten Tag nach ihrer Ankunft ihr erster Einsatz: es ging zu ihrem ersten Projekt im Kindergarten.

Die Gebäude zur Betreuung befinden sich allesamt im ärmlichen Randbezirk San Isidro und somit war der Weg dorthin natürlich sehr zeitaufwendig. Die Reise erfolgte mit kleinen Bussen, wobei die Fahrt eher ein Abenteuer als eine normale Busfahrt war (Fahrtzeit: 45 Minuten und dann 20 Minuten Fußweg).

Im Kindergarten betreute und spielte Juliane vormittags mit den 3 bis 6 Jahre alten Kinder, wobei es oftmals auch dazu kam, dass diese Kinder noch ihre kleineren Geschwister in den Kindergarten mitgebracht haben. Nach einer kurzen Mittagspause und einem fünfminütigen Fußweg vom Kindergarten aus, ging es nachmittags in der Casa "INTIWAWA" weiter. Hier hat die Studentin die 7 bis 16 Jahre alten Kinder und Jugendliche angetroffen, um diesen bei den Hausaufgaben zu helfen. Vor deren Verabschiedung wurde gemeinsam zu Abend gegessen und danach folgte dann das gemeinschaftliche Zähneputzen. "So sollte den Kindern und Jugendlichen ein geregelter Tagesablauf nahegebracht werden", erläutert die 24-jährige.

Natürlich hat Juliane im Rahmen dieser täglichen Tätigkeiten so manche Beobachtung bzw. auch so manche Aussagen der Kinder und Jugendlichen erlebt, die sie so schnell nicht vergessen wird. Besonders die Tatsache, dass "die Kinder mit sehr wenig richtig fröhlich sind", beeindruckte Juliane nachhaltig.

Auch die Tatsache, dass manche Kinder sehr müde zur Betreuung kamen, weil sie im Haushalt mithelfen mussten bzw. mit ihren Eltern zur Arbeit gehen mussten, um per Hand Ziegel herzustellen, stimmte Juliane traurig. "Zu spüren, dass jemand für sie da ist, der sich um sie kümmert, ist für die Kinder von besonders großer Bedeutung." erläuterte die Studentin die Ziele der Betreuung der rund 50 Kindern und Jugendlichen durch die Volontäre.

Abends um 18 Uhr machte sich Juliane zusammen mit den anderen Volontären von der Casa aus auf, um den Heimweg mit dem Bus anzutreten, wobei oft auch über die an den Wochenenden anstehenden Projekte gesprochen wurden. Diese Projekte waren ganz unterschiedliche, teilweise ca. zwei bis drei Stunden von Arequipa entfernt und hatten einen ganz eigenen Charme. So gehört unter anderem Englischunterricht unter freiem Himmel in 4.000 Meter Höhe.

Auch wurde zum Beispiel ein Verkauf von selbstgebackenen deutschen Kuchen im Stadtzentrum durchgeführt, um Spenden für die Organisation zu sammeln.

Neben dieser Volontärstätigkeit hatte Juliane aber auch ausreichend Zeit, Land und Leute näher kennenzulernen. So unternahmen die Volontäre abends und an den freien Wochenenden fast immer etwas zusammen und erkundeten die Stadt mit Umgebung. Zudem lernte Juliane neben den Volontären auch viele Einheimische kennen, die ihr ihre Heimat näherbrachten. Auch ging es an den Pazifik, in den Colca Canyon, nach Lima und Cusco sowie an den Titicacasee.zu den Ausflugszielen von Juliane. Auch die weltbekannte Stadt der Inka, Machu Picchu, konnte Juliane bestaunen.

Interessant aber waren nicht nur die Ausflüge, denn auch das Leben in der "weißen Stadt" Arequipa hat so einiges geboten. Es gab überall diese "faszinierende Musik zu hören, egal aus vorbeifahrenden Autos, auf Märkten oder in Restaurants". Die ist eine Musik die Juliane nicht mehr loslässt. Das gilt auch für die vielen Umzügen in der Stadt mit Kostümen und Tänzen.

Auch wenn sich Juliane in manchen Situationen, wie unter anderem beim langen Anstehen im Supermarkt, zurück in das "durchorganisierte Deutschland" gewünscht hätte, so überwogen doch bei weitem die positiven Erlebnisse. Insbesondere "diese Gelassenheit, diese Gastfreundlichkeit und diese Lebensfreude, die man in unserer Gesellschaft nur selten findet" vermisst die Walldürnerin in Deutschland am meisten.

Für die Zukunft wünscht sich Juliane, Arequipa nochmals besuchen zu können, denn sie glaubt: " Dort habe ich viel für mein Leben dazugelernt. Es war eine wunderbare Erfahrung, die ich niemals bereuen oder vergessen werde." Gerade auch aus diesem Grund, möchte Juliane andere Jugendliche und junge Erwachsene dazu ermutigen, ebenfalls an solchen Projekten teilzunehmen. Und einen Dank an das Kollegium der Grundschule in Laudenberg will sie noch loswerden für das Bereitstellen von Unterrichtsmaterial für die Kinder in Peru.