Buchen. (ar) Die Großbaustelle in der Dekan-Blatz-Straße ist nun abgeschlossen. Seit Montag fließt der Verkehr wieder über die frisch erneuerte Straße. In den vergangenen Monaten wurde in diesem Bereich fleißig gearbeitet. Dabei wurde die Strecke umfangreich saniert. "Das nun fertig gestellte Werk ist gelungen", unterstreicht Buchens Beigeordneter Dr. Wolfgang Hauck gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Am kommenden Samstag werden nur noch 13 Alleebäume (Baumhasel und Ahorn) an der Dekan-Blatz-Straße angepflanzt.

Für die Sanierung nahm die Stadt Buchen 810 000 Euro in die Hand. Dabei wurde nicht nur der Kanal unter der Erde ausgebaut, sondern auch die Straße erhielt ein neues Gesicht. Entlang der Friedhofsmauer wurde ein neuer Bürgersteig aus rotem Sandstein für die Passanten angelegt. Auch der Bereich vor dem Friedhofstor wurde neu gepflastert. Im Zuge der Bauarbeiten entstand auf der gegenüberliegenden Seite ein kombinierter Rad- und Gehweg. Für die Schaffung des Radweges, dem Beigeordneter Dr. Hauck eine besondere Bedeutung beimisst, erhielt die Stadt einen Zuschuss vom Land. Darüber hinaus bekam die Dekan-Blatz-Straße eine neue Asphaltdecke. Zudem wurden insgesamt 20 neue Parkplätze errichtet. Eine neue Bushaltestelle wurde für die Bürger auch gebaut. "Damit haben wir alle Verkehrsarten berücksichtigt", hebt Dr. Hauck hervor.

Auch wenn die Bauarbeiten nach dem Bekunden des Beigeordneten "etwas schneller hätten sein können", ist er sehr zufrieden mit der neuen Gestaltung der Straße. Die deutlich lange Winterperiode in diesem Jahr habe zu der längeren Bauzeit geführt. Daneben habe es, so Dr. Hauck, "knifflige Probleme bei der Kanalverlegung" gegeben. Dennoch wurden alle Herausforderungen gemeistert, zeigt er auf. Und mit Blick auf die abgeschlossenen Kanalarbeiten verdeutlicht Dr. Hauck im Gespräch mit der RNZ: "Es war und ist uns wichtig, dass wir nun auf Jahrzehnte Ruhe haben."

Die Freigabe dieser Straße stellt nach der längeren Bauzeit nun auch eine Erleichterung für die Bürger dar. Denn bisher waren die Autofahrer gezwungen, das Gebiet rund um die Dekan-Blatz-Straße über die Präsident-Wittemann-Straße zu verlassen, was zu zäh fließendem Verkehr führte, und die Geduld der Verkehrsteilnehmer strapazierte. Dies ist seit Montag nun Geschichte, und die Verkehrsströme können so wieder besser bewältigt werden.